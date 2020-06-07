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"Мы обязаны что-то сделать": Том Форд разрабатывает программу борьбы с расизмом

"Мы обязаны что-то сделать": Том Форд разрабатывает программу борьбы с расизмом
19:28 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Известный дизайнер Том Форд начал разрабатывать специальную программу против расизма в индустрии моды.

Американский совет модных дизайнеров во главе с Томом Фордом разработал меры по борьбе с расизмом в fashion-индустрии. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте организации.

"Учитывая ужасные акты расизма и насилия, которые мы наблюдали в нашей стране на прошлой неделе, мы как большая организация решили срочно принять необходимые меры для борьбы с проблемой насилия. Чернокожие в этой стране переживали годы несправедливости из-за рабства, сегрегации, массовых тюремных заключений и жестокого обращения полиции. Черное сообщество испытывает гнев и разочарование в дополнение к ужасным последствиям пандемии коронавируса", - говорит Том Форд.

Одной из главных мер по борьбе с расизмом в моде станет создание специальной программы, с помощью которой молодые темнокожие дизайнеры смогут получать дополнительные рабочие места.

 
 
 
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Также CFDA запустит программу наставничества и стажировок в крупных модных компаниях, предназначенную для чернокожих студентов и выпускников. Кроме того, для членов CFDA специалисты разработают обязательную учебную программу о важности принципа разнообразия и всеобщей толерантности к представителям других рас.

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"Четкие и ясные высказывания против расовой несправедливости, нетерпимости и вражды можно считать первым шагом, но этого недостаточно… Сейчас индустрия моды испытывает боль, и недостаточно просто сказать, что мы выражаем солидарность с теми, кто подвергается дискриминации. Мы обязаны что-то сделать", - говорится в официальном заявлении CFDA.

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Расизм, Том Форд, CFDA.
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