"Мы обязаны что-то сделать": Том Форд разрабатывает программу борьбы с расизмом

Новости шоу бизнеса:Известный дизайнер Том Форд начал разрабатывать специальную программу против расизма в индустрии моды.

Американский совет модных дизайнеров во главе с Томом Фордом разработал меры по борьбе с расизмом в fashion-индустрии. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте организации.

"Учитывая ужасные акты расизма и насилия, которые мы наблюдали в нашей стране на прошлой неделе, мы как большая организация решили срочно принять необходимые меры для борьбы с проблемой насилия. Чернокожие в этой стране переживали годы несправедливости из-за рабства, сегрегации, массовых тюремных заключений и жестокого обращения полиции. Черное сообщество испытывает гнев и разочарование в дополнение к ужасным последствиям пандемии коронавируса", - говорит Том Форд.

Одной из главных мер по борьбе с расизмом в моде станет создание специальной программы, с помощью которой молодые темнокожие дизайнеры смогут получать дополнительные рабочие места.

View this post on Instagram A post shared by cfda (@cfda) on Jun 4, 2020 at 6:32am PDT

Также CFDA запустит программу наставничества и стажировок в крупных модных компаниях, предназначенную для чернокожих студентов и выпускников. Кроме того, для членов CFDA специалисты разработают обязательную учебную программу о важности принципа разнообразия и всеобщей толерантности к представителям других рас.

"Четкие и ясные высказывания против расовой несправедливости, нетерпимости и вражды можно считать первым шагом, но этого недостаточно… Сейчас индустрия моды испытывает боль, и недостаточно просто сказать, что мы выражаем солидарность с теми, кто подвергается дискриминации. Мы обязаны что-то сделать", - говорится в официальном заявлении CFDA.