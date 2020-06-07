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Екатерина Кухар впечатлила королевским образом (Фото)

Екатерина Кухар впечатлила королевским образом (Фото)
20:46 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская прима-балерина впечатлила всех подписчиков по-настоящему королевским образом.

Екатерина Кухар восхищала поклонников грациозностью и хорошими манерами в эфирах Танцев со звездами, а теперь и в других программах на телевидении. Балерина подает пример того, как должна вести себя и подавать настоящая женщина.

Модные образы Кухар также отличаются элегатностью и изыском. Так, украинская знаменитость похвасталась новым ярким образом с головным убором, как у особы королевских кровей, и аккуратным макияжем.

"Ты - женщина, и, значит, ты - актриса, в тебе сто лиц и тысяча ролей..." - написала Кухар с хэштегом "woman power", что значит "женская сила".

 
 
 
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"Великолепно сказано! Катерина, Вы, как всегда, неотразима! Просто восхищаюсь Вами!", "Катенька, Вы наше достояние!!! Непревзойденная, неотразимая, невероятная, неземная, неповторимая, самая-самая...", "Как сама королева! Вы неимоверно красивая женщина! Я Вам желаю оставаться такой всю жизнь!", "Катюша, Вы такая Красунечка! А с этим цветом волос стали мягче, естественнее, просто восхитительно!" - комментируют поклонники.

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Образ, Екатерина Кухар.
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