Ушла из жизни известная актриса сериала "Друзья"

Популярная американская актриса Мэри Пэт Глисон, по сообщениям издания Variety, умерла от прогрессирующей онкологии.
На момент смерти ей исполнилось 70 лет.
Она запомнилась тем, что играла одну из ролей в сериале "Друзья", но помимо этого проекта, она снялась в около 160 различных проектах. Например, она появлялась в таких картинах: "Анатомия страсти", "Менталист", "Отчаянные домохозяйки" и во многих других проектах актриса также принимала участие.
Фото twitter.com/nerdinformants
Еще известно, что Мэри Пэг Глисон начала свою актерскую карьеру еще в 1982 году, когда ей было 32 года.