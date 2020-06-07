Очередной развод в Голливуде: звезда "Форсажа" расстается с мужем после 13 лет супружеской жизни

Новости шоу бизнеса:Американская актриса Джордана Брюстер разводится с кинопродюсером Эндрю Формом.

Джордана Брюстер проснулась знаменитой, первый раз появившись на экранах в роли Мии во франшизе "Форсаж". Актриса долгие годы была счастлива в браке с кинопродюсером Эндрю Формом, но теперь звездные супруги приняли решение расстаться.

Инсайдеры сообщили, что муж и жена уже некоторое время не живут вместе. Развод пройдет мирно, потому что ни Джордана, ни Эндрю не намерены превращать это событие в выяснение отношений.

"Они уважают друг друга и продолжат вместе выполнять свои родительские обязанности, занимаясь вдвоем воспитанием детей", - цитирует People слова анонимного источника.

View this post on Instagram A post shared by jordanabrewster (@jordanabrewster) on Dec 22, 2019 at 2:38pm PST

У супругов есть двое детей: шестилетний Джулиан и четырехлетний Роуэн. Сыновей паре родила суррогатная мать. Джордана и Эндрю сыграли свадьбу в 2007 году: они устроили красивую церемонию на острове в Карибском море. Знакомство влюбленных произошло за два года до этого на съемках картины "Техасская резня бензопилой: Начало".