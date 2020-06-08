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Телеведущая Катя Осадчая показала, как провела выходные (Фото)

Телеведущая Катя Осадчая показала, как провела выходные (Фото)
10:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Она предстала в летнем образе, засветив стройные ножки в коротких шортах.

Популярная телеведущая вернулась к работе на телевидении после длительного карантина, однако умело сочетает карьеру с отдыхом. Катя Осадчая провела день на палубе яхты вместе с мужем Юрием Горбуновым. 

Звездная семья Кати Осадчей и Юрия Горбунова в течение карантина осваивала внутренний туризм и наслаждалась прогулками на природе. Даже несмотря на возвращение к работе и восстановление безумного графика, знаменитости не упускают случая насладиться летом вместе.

Так, телеведущая в инстаграм-профиле показала, как с мужем отпраздновала День Святой Троицы. 

 
 
 
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Моя стихія! На Дніпрі чудово! @gorbunovyuriy мій майбутній капітан. @razgar.travel

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Так, супруги после прогулок пешком и автомобилем решили освоить отдых на плесе Днепра. Они наслаждались выходным на палубе яхты, за штурвалом которой был сам Юрий Горбунов.

Ведущий не стал скрывать, что новые навыки получать непросто, однако во время будущих путешествий будет чувствовать себя как дипломированный шкипер – капитан парусного судна.

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Образ Екатерины Осадчей

В то время, как муж управлял яхтой, звезда устроила фотосессию. Она выбрала для жаркого дня по-настоящему летний образ. На ней была легкая светло-голубая рубашка свободного кроя и джинсовые мини-шорты, в которых она показала стройные ножки. От палящего солнца Катю Осадчую защищали большие черные солнцезащитные очки и кепка, а волосы собрала в низкий пучок.

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Отдых, Знаменитости, Телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Телеведущая Катя Осадчая, Семейный отдых.
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