Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга

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22:35 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая Ольга Фреймут вызвала восторг в сети новым фото с мужем Владимиром Локотко.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут получила большую популярность благодаря реалити-шоу Ревизор, где она проверяла отели и рестораны на чистоту и качество сервиса. После него Ольга приняла участие еще в нескольких телевизионных проектах, однако повторить успех не удалось.

Сейчас Фреймут и вовсе исчезла с экранов, однако продолжает вести свою страницу в Instagram, где публикует новые фото и общается с поклонниками.

Так, на днях Ольга обнародовала в своем микроблоге фото, где запечатлена в компании мужа Владимира Локотко. На телеведущей белое платье длины мини с украшением в виде кружева. Волосы Фреймут аккуратно уложены, а на лице нет ни грамма косметики.

 
 
 
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"Оля, кушайте хорошо! Худенькая такая", "Какие же вы красивые", "Очень гармонично вместе смотритесь, хорошая пара", "совет да любовь, красивые", "милое платьице", - комментируют снимок поклонники Ольги.

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Ольга Фреймут, Владимир Локотко.
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