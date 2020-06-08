Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая Ольга Фреймут вызвала восторг в сети новым фото с мужем Владимиром Локотко.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут получила большую популярность благодаря реалити-шоу Ревизор, где она проверяла отели и рестораны на чистоту и качество сервиса. После него Ольга приняла участие еще в нескольких телевизионных проектах, однако повторить успех не удалось.

Сейчас Фреймут и вовсе исчезла с экранов, однако продолжает вести свою страницу в Instagram, где публикует новые фото и общается с поклонниками.

Так, на днях Ольга обнародовала в своем микроблоге фото, где запечатлена в компании мужа Владимира Локотко. На телеведущей белое платье длины мини с украшением в виде кружева. Волосы Фреймут аккуратно уложены, а на лице нет ни грамма косметики.

View this post on Instagram A post shared by FreimutOlia (@freimutolia) on Jun 7, 2020 at 5:03am PDT

"Оля, кушайте хорошо! Худенькая такая", "Какие же вы красивые", "Очень гармонично вместе смотритесь, хорошая пара", "совет да любовь, красивые", "милое платьице", - комментируют снимок поклонники Ольги.