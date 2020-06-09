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"Я благодарен ей за все": Макс Михайлюк об отношении к Даше Ульяновой
"Я благодарен ей за все": Макс Михайлюк об отношении к Даше Ульяновой

"Я благодарен ей за все": Макс Михайлюк об отношении к Даше Ульяновой

"Я благодарен ей за все": Макс Михайлюк об отношении к Даше Ульяновой
15:07 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Главный герой десятого сезона романтичного реалити Холостяк, пилот Макс Михайлюк дал интервью о&nbsp;своем участии в&nbsp;проекте.

Холостяк, который так и не построил отношений с победительницей шоу, гимнасткой Дашей Ульяновой рассказал, какие чувства испытывал по отношению к девушке. Михайлюк отметил, что всегда ценил в ней искренность:

"Мне всегда нравилось, что Даша говорит то, что чувствует. Я для себя это особенно отмечал в видеообращениях, ведь когда девушка переигрывает, это заметно. А Даша если была расстроенной, она это показывала и не думала, как будет выглядеть. Меня это очень подкупало и нравилось в ней. После нашего первого свидания на катке и в оранжерее появилось ощущение, что я ее очень хорошо знаю. Возможно, потому, что я проводил ассоциации со своей сестрой. У нее было такое же прошлое. Даша могла начать говорить, и я уже знал, что она хочет сказать", — рассказал он.

Михайлюк также выразил благодарность участнице: "Я благодарен ей за все наши пережитые вместе эмоции и нашу историю. Она для меня очень ценна", — добавил он.

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Холостяк также сообщил, что после проекта его жизнь кардинально изменилась:

"Проект Холостяк — это невероятный опыт выстраивания взаимоотношений, который в обычной жизни вряд ли получишь. Я рад, что в моей жизни случился этот проект, он помог мне многое проанализировать и вынести для себя определенные выводы по поводу того, что важно в первую очередь ценить и беречь в отношениях. Из забавного — меня начали узнавать на улице и просить сфотографироваться. Я пока не могу к этому привыкнуть. Недавно был в сервисном центре, где даже мужчины подходили и просили фото для своих жен", — говорит он.

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Холостяк, Холостяк 10, Макс Михайлюк, Даша Ульянова.
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