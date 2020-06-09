Кейт Миддлтон пообщалась с работниками и пациентами центра лечения зависимостей (Видео)

Новости шоу бизнеса:38-летняя герцогиня Кембриджская нанесла виртуальный визит в центр лечения зависимостей Cloud's House в Уилтшире.

38-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась в виртуальный тур по лечебному центру, управляемому одной из ее ключевых благотворительных организаций, чтобы узнать больше о росте аддиктивного поведения во время пандемии коронавируса.

"Когда все вернется в норму, я бы хотела подойти и поздороваться с командой и всеми, кто там находится", - сказала Кейт в начале разговора.

Мама троих детей сказала, что четверть взрослых британцев могут пить гораздо больше алкоголя в результате самоизоляции, согласно недавнему опросу британской благотворительной организации, которая работает с людьми, страдающими от наркотической и алкогольной зависимости.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) on Jun 8, 2020 at 2:00pm PDT

"Это спасательный круг для многих людей, и это здорово, что они могут получать поддержку, будь то удаленно или прямо в центре, во время самоизоляции", - отметила Кейт.