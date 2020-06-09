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Кейт Миддлтон пообщалась с работниками и пациентами центра лечения зависимостей (Видео)

Кейт Миддлтон пообщалась с работниками и пациентами центра лечения зависимостей (Видео)
23:42 Вт, 9 Июнь 2020 Телеграф www.unian.net

Новости шоу бизнеса:38-летняя герцогиня Кембриджская нанесла виртуальный визит в центр лечения зависимостей Cloud's House в Уилтшире.

38-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась в виртуальный тур по лечебному центру, управляемому одной из ее ключевых благотворительных организаций, чтобы узнать больше о росте аддиктивного поведения во время пандемии коронавируса.

"Когда все вернется в норму, я бы хотела подойти и поздороваться с командой и всеми, кто там находится", - сказала Кейт в начале разговора.

Мама троих детей сказала, что четверть взрослых британцев могут пить гораздо больше алкоголя в результате самоизоляции, согласно недавнему опросу британской благотворительной организации, которая работает с людьми, страдающими от наркотической и алкогольной зависимости.

 
 
 
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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как подросли их детки (Фото)

"Это спасательный круг для многих людей, и это здорово, что они могут получать поддержку, будь то удаленно или прямо в центре, во время самоизоляции", - отметила Кейт.

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Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцоги Кембриджские.
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