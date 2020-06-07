Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Темпы распространения рака: Украина занимает второе место в Европе
Темпы распространения рака: Украина занимает второе место в Европе
Президента просят законодательно запретить чипирование людей в Украине
Президента просят запретить чипирование людей в Украине
Динамо - Александрия: прямая видеотрансляция, смотреть онлайн (Видео)
Динамо - Александрия: прямая видеотрансляция, смотреть онлайн (Видео)
Haval H6: объявлена дата продаж нового кроссовера
Haval назвал дату продаж нового кросссовера H6

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как подросли их детки (Фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как подросли их детки (Фото)
17:04 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские опубликовали новое фото принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Юные члены британской королевской семьи с детства привыкают, что на них и их родителей возложены определенные обязанности, которые им предстоит исполнять. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились ранее неопубликованным фото, на котором принц Уильям со старшими детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой направляются к одному из домов в Норфолке.

Судя по платью принцессы Шарлотты фото является частью фотосессии, представленной ко дню рождения юной принцессы, которой 2 мая исполнилось пять лет. Тогда она вместе с родителями разносила продуктовые наборы жителям Норфолка, котором необходима была помощь во время периода вынужденной самоизоляции.

"К концу #VolunteersWeek (Недели волонтеров) герцог и герцогиня Кембриджские с радостью делятся с вами новой фотографией, сделанной герцогиней во время их волонтерской работы. В апреле герцог, герцогиня и их семья разносили продуктовые наборы пенсионерам, находящимся на самоизоляции и проживающим в окрестностях Сандрингемского замка, что в Норфолке", - сказано в подписи к фотографии.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) on

Расстояние пакостям не помеха: Меган Маркл может быть причастна к скандальной статье о Кейт Миддлтон

Напомним, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон любит фотографировать и всегда сама делает официальные портреты всех своих детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Принц Джордж, Принцесса Шарлотта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 "Мама с чувством юмора": Смешные и остроумные мамы, доказавшие, что они тоже умеют шутить
03 Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
04 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
05 Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине началось метеорологическое лето
В Украине началось метеорологическое лето
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
Samsung решил выпустить смарт-часы Galaxy Watch 3 вместо Galaxy Watch 2
Samsung решил выпустить смарт-часы Galaxy Watch 3 вместо Galaxy Watch 2
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь