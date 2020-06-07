Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как подросли их детки (Фото)

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские опубликовали новое фото принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Юные члены британской королевской семьи с детства привыкают, что на них и их родителей возложены определенные обязанности, которые им предстоит исполнять. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились ранее неопубликованным фото, на котором принц Уильям со старшими детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой направляются к одному из домов в Норфолке.

Судя по платью принцессы Шарлотты фото является частью фотосессии, представленной ко дню рождения юной принцессы, которой 2 мая исполнилось пять лет. Тогда она вместе с родителями разносила продуктовые наборы жителям Норфолка, котором необходима была помощь во время периода вынужденной самоизоляции.

"К концу #VolunteersWeek (Недели волонтеров) герцог и герцогиня Кембриджские с радостью делятся с вами новой фотографией, сделанной герцогиней во время их волонтерской работы. В апреле герцог, герцогиня и их семья разносили продуктовые наборы пенсионерам, находящимся на самоизоляции и проживающим в окрестностях Сандрингемского замка, что в Норфолке", - сказано в подписи к фотографии.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) on Jun 6, 2020 at 5:59am PDT

Напомним, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон любит фотографировать и всегда сама делает официальные портреты всех своих детей.