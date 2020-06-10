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Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)

Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)
11:37 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На фото беременная Тарабарова с мужем и 2-летним сыном Иваном позируют на фоне стильного одноэтажного коттеджа и обнимаются внутри здания.

Совсем скоро Светлана Тарабарова и ее муж Алексей Бондарь смогут перевезти детей и собаку в новый уютный дом: 29-летняя певица призналась, что они купили коттедж в 7 км от Киева.

"13 лет арендованного жилья, сомнения, колебания, большой кредит… и вот наконец мы дома! Мечты должны сбываться! - рассказала Светлана в Instagram.

Мы так долго ждали этого и вот уже скоро будем вместе с детками (уже совсем скоро нас будет четверо, ой, пятеро - еще же Элвин) просыпаться под своей крышей, наслаждаться ужином за огромным семейным столом, испытывать друг друга а прочность (без этого никак) и обязательно обниматься".

 
 
 
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13 років орендованого житла, сумніви, вагання, великий кредит.... і от нарешті МИ ВДОМА !!! Мрії мають здійснюватися Друзі, я хочу поділитися з вами дуже важливою новиною для нашої родини - нарешті у нас буде свій власний БУДИНОК Ми так довго чекали на нього і ось вже скоро будемо разом із дітками (вже зовсім скоро нас буде четверо, ой, п‘ятеро - ще ж Елвін) прокидатися під своїм дахом, смакувати вечерю за величезним сімейним столом, випробовувати один одного на міцність (без цього ж ніяк) та обов’язково обійматися )) ⠀ Передати не можу, яка я щаслива 13 років ми інвестували виключно в творчість ( кліпи, альбоми, концерти ..) але зараз ДІМ. ⠀ Попереду РЕМОНТ Обіцяю ділитися з вами подробицями, знімати сторіз, ділитися моментами перетворення голих стін на наш СВІТЛИЙ та ТЕПЛИЙ дім )) (знаю від багатьох друзів, це нелегко) Але ми налаштовані позитивно) ⠀ Порадьте, будь ласка, всіх-всіх-всіх, хто допоможе зробити наш дім казковим )) #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

Публикация от @ tarabarova

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Несмотря на голые стены и отсутствие ремонта, семья выглядит запредельно счастливой. "Передать не могу, как я счастлива. 13 лет мы инвестировали исключительно в творчество (клипы, альбомы, концерты). Но сейчас дом", - написала она.

Несмотря на сложности ремонта, семья настроена позитивно. Певица пообещала снимать сториз и делиться моментами превращения голых стен в светлый и теплый дом, а фанаты искренне поздравили ее с приобретением. "Вы такие молодцы! Это будет дом мечты", - пишут в комментариях. - "Поздравляем вас! Семейное гнездышко!"

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Все по теме:

Знаменитости, Певица, Светлана Тарабарова, Строительство дома, Новый дом.
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