Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)

Новости шоу бизнеса:На фото беременная Тарабарова с мужем и 2-летним сыном Иваном позируют на фоне стильного одноэтажного коттеджа и обнимаются внутри здания.

Совсем скоро Светлана Тарабарова и ее муж Алексей Бондарь смогут перевезти детей и собаку в новый уютный дом: 29-летняя певица призналась, что они купили коттедж в 7 км от Киева.

"13 лет арендованного жилья, сомнения, колебания, большой кредит… и вот наконец мы дома! Мечты должны сбываться! - рассказала Светлана в Instagram.

Мы так долго ждали этого и вот уже скоро будем вместе с детками (уже совсем скоро нас будет четверо, ой, пятеро - еще же Элвин) просыпаться под своей крышей, наслаждаться ужином за огромным семейным столом, испытывать друг друга а прочность (без этого никак) и обязательно обниматься".

Несмотря на голые стены и отсутствие ремонта, семья выглядит запредельно счастливой. "Передать не могу, как я счастлива. 13 лет мы инвестировали исключительно в творчество (клипы, альбомы, концерты). Но сейчас дом", - написала она.

Несмотря на сложности ремонта, семья настроена позитивно. Певица пообещала снимать сториз и делиться моментами превращения голых стен в светлый и теплый дом, а фанаты искренне поздравили ее с приобретением. "Вы такие молодцы! Это будет дом мечты", - пишут в комментариях. - "Поздравляем вас! Семейное гнездышко!"