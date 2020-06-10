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Лилия Ребрык заинтриговала поклонников съемками в новом сериале

Лилия Ребрык заинтриговала поклонников съемками в новом сериале
15:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Перед камерой Лилия Ребрык появилась в белоснежном наряде и с эффектным макияжем с акцентом на глаза.

Телеведущая и актриса Лилия Ребрык опубликовала эффектное фото со съемочной площадки. Знаменитая украинка решила не рассекречивать название телепроекта, чем заинтриговала своих поклонников.

Актриса сделала романтические локоны и добавила роскоши своему образу благодаря серебряным украшениям. Эффектное фото привлекло внимание пользователей сети, а загадочное сообщение заставило поклонников Лилии Ребрык засыпать ее страницу сообщениями.

"Съемки сериала начались. Как называется проект – пока не скажу. Дам вам возможность пофантазировать", – написала Лилия Ребрык. 

И в сети выдвинули немало интересных идей. От сердцеедки до зажигательной блондинки или садовницы – каких ролей только не придумали для Лилии Ребрык. Предполагалось также, что это может быть продолжение комедийных сериалов "Большие Вуйки" или "Папанькы". Но Лилия Ребрык решила еще подержать интригу, поэтому пока не рассекретила названия нового проекта.

Что известно о сериале "Большие Вуйки 2"

Журналисты LifeStyle 24 также предполагают, что Лилия Ребрык анонсировала съемки 2 сезона "Больших Вуйок". Представители "1+1" на днях объявили о начале создания комедийного проекта, в котором точно появится актриса.

По сюжету, гуцульская делегация все же завоевала в Киеве финансирование на строительство дороги. Иван Петрук, Бодя, Штефко и Василий Микитюк возвращаются в родные Большие Вуйки едва ли не героями, ведь благодаря им инвестор построил отель, а село может превратиться в туристическое место, которое приносит огромные доходы. Однако случится ли это – зрители узнают уже осенью.

В сериале "Большие Вуйки 2" сыграли актеры:

Юрий Горбунов – Иван Петрук

Владимир Горянский – Василий Микитюк

Назар Заднипровский – Штефко

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Лилия Ребрык – Ирина

Владимир Николаенко – Бодя

Наталия Корецкая – Маричка

Надежда Мейхер – Галина

Арам Арзуманян – Вазген

Инна Приходько – Елена

Иван Шаран – Дзюньо

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Сериал, Знаменитости, Новые сериалы, Телезвезда, Лилия Ребрык.
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