В своем репертуаре: Леся Никитюк очаровала сеть летним образом

Новости шоу бизнеса:Леся Никитюк продемонстрировала летний образ: мини платье с цветочным принтом и каблуки.

Популярная телеведущая вернулась к работе над собственным тревел-проектом "Le Маршрутка" и демонстрирует очаровательные женские образы, которые будут уместны не только для работы в офисе.

На личной странице в инстаграме она не впервые показывает фантастические летние образы, которые подчеркивают ее фигуру.

Звезда предстала в экстримально коротком черном мини платье с цветочным принтом фиолетового цвета. Приталенный наряд на бретелях соблазнительно акцентировал на ее бюсте и позволил показать стройные длинные ноги. Их подчеркнули и лакированные босоножки на невысоком каблуке.

Леся Никитюк оставила волосы распущенными и прикрыла ими обнаженные плечи. Особое внимание знаменитость уделила и аксессуарам. Она выбрала стильную небольшую сумочку розового цвета, которую одела через плечо. На ней также немало цепочек на шее, серьги, браслет и часы.