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В своем репертуаре: Леся Никитюк очаровала сеть летним образом

В своем репертуаре: Леся Никитюк очаровала сеть летним образом
17:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Леся Никитюк продемонстрировала летний образ: мини платье с цветочным принтом и каблуки.

Популярная телеведущая вернулась к работе над собственным тревел-проектом "Le Маршрутка" и демонстрирует очаровательные женские образы, которые будут уместны не только для работы в офисе. 

На личной странице в инстаграме она не впервые показывает фантастические летние образы, которые подчеркивают ее фигуру.

Звезда предстала в экстримально коротком черном мини платье с цветочным принтом фиолетового цвета. Приталенный наряд на бретелях соблазнительно акцентировал на ее бюсте и позволил показать стройные длинные ноги. Их подчеркнули и лакированные босоножки на невысоком каблуке.

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Леся Никитюк оставила волосы распущенными и прикрыла ими обнаженные плечи. Особое внимание знаменитость уделила и аксессуарам. Она выбрала стильную небольшую сумочку розового цвета, которую одела через плечо. На ней также немало цепочек на шее, серьги, браслет и часы. 

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Телеведущая, Леся Никитюк.
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