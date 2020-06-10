В своем репертуаре: Леся Никитюк очаровала сеть летним образом

Популярная телеведущая вернулась к работе над собственным тревел-проектом "Le Маршрутка" и демонстрирует очаровательные женские образы, которые будут уместны не только для работы в офисе.
На личной странице в инстаграме она не впервые показывает фантастические летние образы, которые подчеркивают ее фигуру.
Звезда предстала в экстримально коротком черном мини платье с цветочным принтом фиолетового цвета. Приталенный наряд на бретелях соблазнительно акцентировал на ее бюсте и позволил показать стройные длинные ноги. Их подчеркнули и лакированные босоножки на невысоком каблуке.
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#еледоползладомой Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где? Я работаю телеведущей.. уже есть продакшн и офис даже сейчас готовим новый сезон Ле Маршрутка @lemarshrutka_official никак не могу войти в рабочий режим после карантина... Пишите
Леся Никитюк оставила волосы распущенными и прикрыла ими обнаженные плечи. Особое внимание знаменитость уделила и аксессуарам. Она выбрала стильную небольшую сумочку розового цвета, которую одела через плечо. На ней также немало цепочек на шее, серьги, браслет и часы.