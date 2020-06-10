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Давно не гуляли вместе: Брэдли Купер умилил сеть прогулкой с дочерью

Давно не гуляли вместе: Брэдли Купер умилил сеть прогулкой с дочерью
22:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Из-за карантинных ограничений актер не мог видеться с дочерью.

После громкого расставания с моделью Ириной Шейк совместная дочь звезд живет как с мамой, так и со знаменитым папой. График встреч актера с девочкой нарушил карантин в США, однако Брэдли Купер все же нашел возможность увидеть кроху, информирует Daily Mail.

Папарацци подловили их вчера, 9 июня, в Нью-Йорке. Девочка Леа выглядела сонной и недовольной от раннего подъема. На ней была ярко-розовая майка и светлая юбочка, а волосы остались взъерошенными. Девочка была без обуви, ведь к автомобилю звездный папа нес ее на руках.

В то время Брэдли Купер предстал в легких синих брюках, белой футболке и черной бейсболке, надев коричневые ботинки в солнечную погоду. Актер не пренебрег действующими карантинными ограничениями и прихватил защитную маску.

 
 
 
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Брэдли Купер с дочерью Леей в Нью-Йорке, 09 июня. #BradleyCooper #LeaCooper

Публикация от CELEBS_IN_TOUCH 2.0 (@celebs_next)

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Напомним, что по-поводуопеки над дочерью Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились без вмешательства суда и остались в прекрасных отношениях после развода. Так, родители решили проводить время и заботиться о Лее 50/50. Кроме того, экс-супруги решили жить в одном городе Нью-Йорке и ориентироваться на свои рабочие графики во время разделения родительских обязанностей.

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Брэдли Купер, Актер, Карантин.
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