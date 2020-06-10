"Наша сила - в любви": Настя Каменских растрогала фанов нежным снимком с Потапом

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась в Instagram невероятно чувственной фотографией с Потапом, которая растрогала фанатов звездной пары.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась в Instagram невероятно чувственной фотографией с Потапом, которая растрогала фанатов звездной пары.

На снимке супруги позируют на фоне зелени. Настя прижимается спиной к Потапу, закрыв глаза, а тот в это время нежно обнимает красавицу-жену и вдыхает ее аромат.

"Наша сила - в любви", - написала певица.

Всего за несколько часов романтический кадр собрал более 200 тысяч лайков и массу растроганных комментариев. Поклонники и коллеги звездных супругов осыпали их комплиментами, называя гармоничной парой.

"От, уже... плачу", - написала Даша Астафьева. "Прекрасная, гармоничная пара", "Это любовь", "Невероятные", "Так романтично", "Шикарная пара", "Какие же вы класснючие. Прям хочется, чтобы все люди на земле были так счастливы", - пишут фанаты.