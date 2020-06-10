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"Наша сила - в любви": Настя Каменских растрогала фанов нежным снимком с Потапом

"Наша сила - в любви": Настя Каменских растрогала фанов нежным снимком с Потапом
21:29 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась в Instagram невероятно чувственной фотографией с Потапом, которая растрогала фанатов звездной пары.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась в Instagram невероятно чувственной фотографией с Потапом, которая растрогала фанатов звездной пары.

На снимке супруги позируют на фоне зелени. Настя прижимается спиной к Потапу, закрыв глаза, а тот в это время нежно обнимает красавицу-жену и вдыхает ее аромат.

"Наша сила - в любви", - написала певица.

 
 
 
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Nuestra fuerza está en el amor  Наша сила - в любви ⠀ #love #amor #bearanddiamond

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Всего за несколько часов романтический кадр собрал более 200 тысяч лайков и массу растроганных комментариев. Поклонники и коллеги звездных супругов осыпали их комплиментами, называя гармоничной парой.

Настя Каменских впервые показала лучшую подругу (Фото)

"От, уже... плачу", - написала Даша Астафьева. "Прекрасная, гармоничная пара", "Это любовь", "Невероятные", "Так романтично", "Шикарная пара", "Какие же вы класснючие. Прям хочется, чтобы все люди на земле были так счастливы", - пишут фанаты.

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Настя Каменских, Потап, Певица.
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