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Испания оштрафовала принца Бельгии, который заразился коронавирусом на вечеринке

Испания оштрафовала принца Бельгии, который заразился коронавирусом на вечеринке
09:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Власти страны не стали игнорировать инцидент и оштрафовали гостей на более 10 тысяч евро – более 300 тысяч гривен.

28-летний принц Бельгии Йоахим в конце мая заразился коронавирусом на вечеринке в Испании, которая состоялась с нарушением карантинных ограничений.

О последствиях вечеринки информирует Reuters. О решении оштрафовать бельгийского принца объявили власти города Кордова, в котором и состоялась вечеринка. Дело в том, что согласно действующим карантинным ограничениям, в Испании разрешены сборы не больше, чем 15 людям. На вечеринке, гостем которой стал Йоахим, было 27 человек.

Так, инфицированный коронавирусом племянник бельгийского короля Филиппа будет вынужден заплатить штраф за нарушение карантина в размере 10 400 евро, что составляет более 300 тысяч гривен.

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Как бельгийский принц заразился коронавирусом?

28-летний Йоахим отправился на стажировку в Испанию 26 мая, а уже через два дня посетил вечеринку в городе Кордова, на которой собрались 27 гостей. После мероприятия тест бельгийского принца на COVID-19 показал положительный результат.

После обнародования результатов все гости вечеринки находились в изоляции. У принца Йоахима болезнь проходила без осложнений. У него были легкие симтомы коронавируса.

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Испания, Бельгия, Коронавирус, принц Бельгии, Йоахим.
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