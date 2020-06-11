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Маша Ефросинина взорвала сеть хозяйственностью сына (Видео)

Маша Ефросинина взорвала сеть хозяйственностью сына (Видео)
14:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Хозяйственность мальчика не оставила равнодушными даже звездных коллег его мамочки.

Популярная телеведущая довольно часто делится секретами воспитания детей. В новом видео Маша Ефросинина показала, как учит младшего сына Александра самостоятельности.

5-летний сын Александр достаточно часто появляется в инстаграм-профиле Маши Ефросининой, в отличие от старшей дочери Наны. Мальчик обожает камеру и с радостью позирует с мамой, однако на этот раз перед объективом предстал сам. На видео, которое обнародовала его мамочка, он собственноручно складывал свою кофточку.

Маша Ефросинина решила приучать сына к самостоятельности и порядку довольно оригинальным способом. Чтобы ему было легче правильно складывать вещи, мальчику дали обычную картонную коробку с разрезами. Так, он складывал кофточку подобно паззлам. Судя по всему, такую идею родителям подсказали в детском саду. 

 
 
 
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Лайфхак от Александра, как складывать одежду перед сном #goodnight

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Александр не скрывал своего удовольствия от процесса, а его звездная мама поспешила похвастаться хозяйственностью малыша. "Лайфхак от Александра, как складывать одежду перед сном", – подписала видео Маша Ефросинина.

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Реакция сети

Сын телеведущей покорил сердца даже ее знаменитых коллег. Они не обошли видео вниманием и оставили свои восторженные комментарии. Так, Катя Осадчая написала, что этот лайфхак пригодится хозяйкам, а Юрий Горбунов назвал 5-летнего Александра "своим человеком". Модель с мировым именем Алла Костромичева и певица Даша Астафьева тоже были в восторге от сына Ефросининой.

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Дети, Знаменитости, Маша Ефросинина, Хозяйственность.
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