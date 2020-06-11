Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Достижения нового Кабмина за 100 дней работы: отчет Шмыгаля (Видео)
100 дней Кабмина: отчет Шмыгаля (Видео)
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности

Снимки не по возрасту: старшую дочь Поляковой "ругают" в сети

Снимки не по возрасту: старшую дочь Поляковой "ругают" в сети
16:49 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Старшая дочь Оли Поляковой продолжает привлекать внимание своих подписчиков, публикуя провокационные кадры.

Недавно 15-летняя Маша показала снимок с окровавленным лицом, а теперь поделилась фотографиями в откровенном бикини.

На фото, опубликованных в Instagram, юная блогерша позирует в бассейне, акцентируя внимание на своих ягодицах.

"Как вам потепление?", - поинтересовалась Маша у подписчиков.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как вам потепление ? 

Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Однако вместо желаемых комплиментов в свой адрес дочь артистки услышала критику. Многие считают, что девочке еще рано публиковать такие откровенные фото: "Еще только малой попу не видели. Зачем?", "Как-то с ж*пой перебор для 15 лет", "Не по возрасту фотографии", "Ужас в таком возрасте такое показывать".

"От Ночной Жрицы до Королевы Ночи за 21 день": Оля Полякова запускает фитнес-марафон (Видео)

Также среди комментаторов нашлись и те, кто поддержал Машу и восхитился ее формами. "Красивая фигура", "Та тут не потепление, тут уже пожар", "Красуня, вся в маму", "Красотка", - пишут другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оля Полякова, Маша Полякова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
02 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
03 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
04 Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon
05 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь