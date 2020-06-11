Снимки не по возрасту: старшую дочь Поляковой "ругают" в сети

Старшая дочь Оли Поляковой продолжает привлекать внимание своих подписчиков, публикуя провокационные кадры.

Недавно 15-летняя Маша показала снимок с окровавленным лицом, а теперь поделилась фотографиями в откровенном бикини.

На фото, опубликованных в Instagram, юная блогерша позирует в бассейне, акцентируя внимание на своих ягодицах.

"Как вам потепление?", - поинтересовалась Маша у подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как вам потепление ? Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 10 Июн 2020 в 10:56 PDT

Однако вместо желаемых комплиментов в свой адрес дочь артистки услышала критику. Многие считают, что девочке еще рано публиковать такие откровенные фото: "Еще только малой попу не видели. Зачем?", "Как-то с ж*пой перебор для 15 лет", "Не по возрасту фотографии", "Ужас в таком возрасте такое показывать".

Также среди комментаторов нашлись и те, кто поддержал Машу и восхитился ее формами. "Красивая фигура", "Та тут не потепление, тут уже пожар", "Красуня, вся в маму", "Красотка", - пишут другие.