Снимки не по возрасту: старшую дочь Поляковой "ругают" в сети

Недавно 15-летняя Маша показала снимок с окровавленным лицом, а теперь поделилась фотографиями в откровенном бикини.
На фото, опубликованных в Instagram, юная блогерша позирует в бассейне, акцентируя внимание на своих ягодицах.
"Как вам потепление?", - поинтересовалась Маша у подписчиков.
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Однако вместо желаемых комплиментов в свой адрес дочь артистки услышала критику. Многие считают, что девочке еще рано публиковать такие откровенные фото: "Еще только малой попу не видели. Зачем?", "Как-то с ж*пой перебор для 15 лет", "Не по возрасту фотографии", "Ужас в таком возрасте такое показывать".
Также среди комментаторов нашлись и те, кто поддержал Машу и восхитился ее формами. "Красивая фигура", "Та тут не потепление, тут уже пожар", "Красуня, вся в маму", "Красотка", - пишут другие.