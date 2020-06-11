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"Семейные традиции у нас простые": Потап рассказал, как проводит свободное время с женой

"Семейные традиции у нас простые": Потап рассказал, как проводит свободное время с женой
18:39 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Репер рассказал о семейных традициях с Настей Каменских.

Украинские артисты Настя Каменских и Потап - достаточно молодая семья. За короткое время звездные супруги успели обзавестись семейными традициями, которые связаны с домашним теплом и уютом.

Так, в интервью изданию "Фокус" рэпер признался, что они с певицей любят принимать гостей в своем загородном доме, а также просто посидеть вдвоем возле камина с бокалом вина.

"Семейные традиции у нас простые: живем за городом, к нам приезжают друзья и родственники. Во время карантина, конечно, сократили количество посещений. Но обычно это посиделки возле камина с бокальчиком вина, украинскими песнями и обменом новостями", - поделился Потап.

Еще одна традиция звездной семьи связана с путешествиями. Правда, из-за пандемии коронавируса пара ограничилась отдыхом в столице.

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"Раньше любили ездить в Америку и Мексику. Нам нравится город Тулум на полуострове Юкатан. В этом году путешествия заменил родной Киев, сейчас проводим свои самые счастливые дни дома, можем наконец уделить внимание себе, записывать и снимать все то, на что не хватало времени в жестком графике", - отметил музыкант.

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Настя Каменских, Потап, Певица, Певец.
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