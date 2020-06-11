Уже официально: Эван МакГрегор развелся с женой

Голливудский актер получил официальный развод.

Эван МакГрегор, известный по роли Оби-Вана Кеноби в космической саге "Звездные войны", бросил жену после 22 лет совместной жизни ради молодой актрисы Мэри-Элизабет Уинстед. Об официальном разводе сообщает издание The Daily Mail.

Эта новость всколыхнула мир в октябре 2017 года. Тогда СМИ писали о разрыве одной из самых крепких голливудских пар. Они долго не могли прийти к согласию по поводу опеки над детьми, раздела имущества и других финансовых вопросов.

Эван отмечал, что платит много алиментов, которые необходимы для содержания детей, а Ив настаивала, чтобы бывший муж встречался с детьми только после ее согласия.

В конце концов пара смогла решить все недоразумения и бракоразводный процесс, который длился почти два с половиной года, наконец-то закончился.

Что известно об отношениях Эвана МакГрегора и ИвМавракис?

Эван и Ив познакомились на съемках сериала "Королевский адвокат Кавана" в 1995 году. Мужчина выполнил в нем эпизодическую роль, а его будущая избранница была художником-декоратором. Их отношения развивались очень стремительно и уже в июле того же года пара сыграла свадьбу.

Что касается новой возлюбленной МакГрегора Мэри Элизабет Уинстед, то она разошлась с мужем, режиссером и телевизионным сценаристом Райли Стирнсом в мае 2017 года. Они были женаты семь лет.