И не скажешь, что недавно родила: Вера Кекелия показала, как выглядит сейчас

Популярная украинская певица поделилась снимками, на которых удивила невероятной фигурой после родов.

На личной странице в инстаграме Вера распространила серию удивительных фотографий, на которых очаровала своей красотой. Автором снимков стала ее подруга, исполнительница Марта Адамчук.

В начале мая Кекелия рассекретила, что родила первенца. Она стала мамой сына, которого назвали Иваном. Новоиспеченная звездная мама не спешит показывать общественности его лицо. Однако она уже успела показать великолепную форму, в которую вернулась после родов.

Фотографии в черно-белых цветах, что придает им особый шарм. Знаменитость позирует в легкомбелом платье длины миди с цветочным принтом. Объединила такой наряд с белыми кроссовками. Короткие волосы артистка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Такой образ хорошо подчеркнул стройную фигуру певицы. Она, как всегда, выглядит великолепно.

Когда Марта Адамчук приходит на репетиции "Женского квартала" с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото. Выбрать одну не смогла, мне нравятся все, – написала в публикации Вера.