И не скажешь, что недавно родила: Вера Кекелия показала, как выглядит сейчас

На личной странице в инстаграме Вера распространила серию удивительных фотографий, на которых очаровала своей красотой. Автором снимков стала ее подруга, исполнительница Марта Адамчук.
В начале мая Кекелия рассекретила, что родила первенца. Она стала мамой сына, которого назвали Иваном. Новоиспеченная звездная мама не спешит показывать общественности его лицо. Однако она уже успела показать великолепную форму, в которую вернулась после родов.
Фотографии в черно-белых цветах, что придает им особый шарм. Знаменитость позирует в легкомбелом платье длины миди с цветочным принтом. Объединила такой наряд с белыми кроссовками. Короткие волосы артистка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.
Такой образ хорошо подчеркнул стройную фигуру певицы. Она, как всегда, выглядит великолепно.
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Когда @marta_adamchuk приходит на репетиции @zhenskiykvartal_official с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото;))) Выбрать одну не смогла, мне нравятся все;) А вам какая 1,2,3,4,5? Фото @marta_adamchuk #веракекелия #verakekelia #женскийквартал #жіночийквартал
Когда Марта Адамчук приходит на репетиции "Женского квартала" с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото. Выбрать одну не смогла, мне нравятся все, – написала в публикации Вера.