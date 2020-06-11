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И не скажешь, что недавно родила: Вера Кекелия показала, как выглядит сейчас

И не скажешь, что недавно родила: Вера Кекелия показала, как выглядит сейчас
21:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Популярная украинская певица поделилась снимками, на которых удивила невероятной фигурой после родов.

На личной странице в инстаграме Вера распространила серию удивительных фотографий, на которых очаровала своей красотой. Автором снимков стала ее подруга, исполнительница Марта Адамчук. 

В начале мая Кекелия рассекретила, что родила первенца. Она стала мамой сына, которого назвали Иваном. Новоиспеченная звездная мама не спешит показывать общественности его лицо. Однако она уже успела показать великолепную форму, в которую вернулась после родов.

Фотографии в черно-белых цветах, что придает им особый шарм. Знаменитость позирует в легкомбелом платье длины миди с цветочным принтом. Объединила такой наряд с белыми кроссовками. Короткие волосы артистка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Такой образ хорошо подчеркнул стройную фигуру певицы. Она, как всегда, выглядит великолепно.

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Когда Марта Адамчук приходит на репетиции "Женского квартала" с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото. Выбрать одну не смогла, мне нравятся все, – написала в публикации Вера. 

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Фигура, Певица, Вера Кекелия.
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