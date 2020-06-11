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Нежно, легко, изящно: Катя Осадчая продемонстрировала эффектный наряд

Нежно, легко, изящно: Катя Осадчая продемонстрировала эффектный наряд
22:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Популярная украинская телеведущая поделилась новыми снимками со съемок программы "Светская жизнь".

Катя Осадчая является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. В течение строгого карантина она отложила работу и была на изоляции в загородном доме вместе с мужем и сыном. Теперь звезда возобновила съемки программы о жизни знаменитостей и делится бэкстейджем на личной странице в инстаграме. 

Телеведущая показала фотографию из очередных съемок. Она предстала перед камерами в платье пудрового цвета длины миди. Стройную фигуру подчеркнула с помощью серебряного пояса на талии. Волосы знаменитость уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Известно, что Катя является сторонницей разнообразных оригинальных головных уборов. На этот раз она дополнила эффектный look аксессуаром из перьев в тон наряду.

 
 
 
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Літо. Спека. Зйомки :) #працюватиневдома :)

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Лето. Жара. Съемки", – коротко подписала фото Осадчая. 

Телеведущая Катя Осадчая показала, как провела выходные (Фото)

На инстаграм-странице "Светской жизни" отметили, что такой образ Катя имела в первом светском open air после карантина. Подобных мероприятий не было в течение длительного времени, поэтому это событие стало особым для людей из шоу-бизнеса.

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Стиль, Образ, Телеведущая, Катя Осадчая.
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