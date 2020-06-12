Леся Никитюк нашла себе нового партнера по танцах (Видео)

Украинская телеведущая решила позабавить поклонников забавным видео.

Леся Никитюк умеет удивлять поклонников и поднимать им настроение. Девушка знает, как привлечь к себе внимание и активно делает это. На ее личной странице в инстаграмепоявилось видео, которое не оставило никого равнодушным. Смешное видео Леси Никитюк

После длительного пребывания на карантине Леся решила привести себя в форму. Для этого она выбрала метод интервального голодания. Теперь звезда распространила в сети смешное видео. Она показала, как танцует возле холодильника и быстро ест за несколько минут до того, как должен начаться период голодания.

Никитюк позирует в коротких джинсовых шортах и белой футболке с обнаженным животом. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #інтервальнадієта Когда окно питания закроется через 5 минут Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 11 Июн 2020 в 9:37 PDT

Интервальная диета: когда окно питания закроется через 5 минут, – написала в заметке телеведущая.

Такой ролик блогера вызвал настоящий ажиотаж в сети. Читатели комментируют его и просматривают по несколько раз. Пользователи сети отмечают, что Леся выглядит отлично и еще раз смогла их удивить креативностью. Многие увидели в ее образе свое отражение.