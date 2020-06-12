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Сказочная пара: Даша Квиткова поделилась милым видео с супругом

Сказочная пара: Даша Квиткова поделилась милым видео с супругом
09:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Обновлено: 09:49 Сегодня
Пара снялась в рекламном ролике в свадебных нарядах.

Супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин являются одними из самых популярных в украинском шоу-бизнесе. И хотя пара только готовится к громкой свадьбе, которая состоится 12 августа, однако они уже успели позировать перед камерами в свадебных нарядах.

На личной странице Даши в инстаграме появилось видео, на котором она предстала в свадебном платье. Такая съемка состоялась для рекламной кампании, однако девушка очаровала всех своей красотой и вызвала восторг у подписчиков. 

После того, как Даша Квиткова и Никита Добрынин официально зарегистрировали свои отношения, к их паре приковано еще большее внимание. За этой историей любви вся страна наблюдает еще с девятого сезона проекта "Холостяк", поэтому каждый момент, связанный с влюбленными, не только для них, но и для их поклонников.

На ролике, которым поделилась Даша, она изображена в роскошном свадебном платье с обнаженной спиной. Никита нежно обнимает свою избранницу. Пара позирует посреди поля во время заката. Невероятно романтическая атмосфера и чувственные взгляды добавили видео нежности и одновременно страсти.

 
 
 
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Желания, загаданные при просмотре этого видео, обязательно сбываются. Светите, как лампочки

Публикация от Daria Kvitkova  (@kvittkova)

Желания, загаданные во время просмотра этого видео, обязательно сбываются. Светите, как лампочки, – написала под видео блогерша.

Даша Квиткова о браке: "Это логическое продолжение"

Напомним, из-за карантина Даше и Никите пришлось перенести свадьбу, котораядолжна была состояться в мае. Теперь они готовятся к празднованию, которое будет 12 августа. Однако пара как можно скорее хотела узаконить отношения, поэтому роспись в ЗАГСе состоялась20 мая.

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Холостяк, Никита Добрынин, Даша Квиткова.

Автор:

Телеграф
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