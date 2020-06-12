Владимир Остапчук не против перебраться в другую страну: где планирует жить украинский ведущий

Сейчас украинский ведущий и комик Владимир Остапчук живет на две страны.

В 2016 году Владимир Остапчук и тогда еще его супруга Елена Войченко планировали эмигрировать в Канаду. Они получили постоянный вид на жительство, нашли там жилье, а телеведущий даже поступил в местный университет. Но после его успеха в роли ведущего Евровидения-2017 в Киеве карьера шоумена в Украине вышла на новый уровень, и семья решила жить на две страны.

"Я не особо питал надежды оставаться здесь, - рассказал шоумен в новом интервью theLime. - Предложения посыпались через неделю-две после конкурса - в это время я уже был в Канаде. Звонков было очень много, и тогда мы решили, что я вернусь в Киев, снимусь в проекте или двух, а потом вернусь обратно. Так эта история длилась два или три года".

Сейчас Владимир живет в Киеве, но при этом не исключает, что может перебраться в Торонто.

"Поверьте мне, в этой жизни, а особенно после карантина, вообще ничего нельзя исключать. У меня прекрасный английский, я умею импровизировать, могу вести мероприятия на английском. Почему бы не попробовать?", - говорит Остапчук.

View this post on Instagram A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) on Jun 7, 2020 at 10:13am PDT

В Канаде шоумен практиковал стендап, который принес ему массу удовольствия. Сейчас Владимир планирует полноценно внедрить комедийные выступления перед живой аудиторией и в Украине.

"На тот момент точно видел себя в медиасфере. Я достаточно поздно понял, чем хочу заниматься, лет в 25, наверное. Но вот это мне как раз приносит массу удовольствия. У меня есть единство сердца и души, а это очень важно в этом деле. Медиасфера, медиаменеджмент, консалтинг, потому что долго работал на радио и неплохо разбираюсь в этой сфере. И стендап, я там пробовал и мне понравилось. Это был совершенно другой стендап, не такой, которым я буду заниматься здесь", - поделился шоумен.