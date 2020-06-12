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После 7 лет брака: певица Келли Кларксон подала на развод

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После 7 лет брака: певица Келли Кларксон подала на развод
18:06 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru
38-летняя американская певица разводится с супругом Брэндоном Блэкстоком после 7 лет брака.

Келли Кларксон удивила поклонников новостью о том, что разводится с мужем Брэндоном Блэкстоком.

По словам источника издания E!News, коллеги и друзья "в шоке" от того, что семейным отношениям Келли и Брэндона пришел конец.

"Это вылезло будто из ниоткуда. Очень обидно за детей. Они всегда выглядели такой любящей семьей. Не похоже было, что у них какие-то проблемы в отношениях", - рассказал источник из окружения звезд.

У пары растут двое общих детей - шестилетняя дочь Ривер Роуз и четырехлетний сын Ремингтон Александр. Кроме них Кларксон и Блэксток воспитывают детей Брэндона от предыдущего брака - 19-летнюю Саванну и 14-летнего Сета.

 
 
 
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Другой инсайдер тоже отметил, что отношения между Келли и Брэндоном всегда выглядели очень теплыми и не вызывали подозрений. По его словам, Блэксток всегда был с Келли на съемках ее дневного телешоу.

"Он присутствовал почти на каждом шоу. А каждый вечер они вместе уезжали домой. Между ними всегда было столько любви", - рассказал источник.

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38-летняя Келли Кларксон и 43-летний Брэндон Блэксток прожили вместе почти семь лет. До начала отношений они шесть лет были знакомы. В 2012 году пара объявила о помолвке.

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Развод, Келли Кларксон, Брендон Блексток.

Автор:

Телеграф
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