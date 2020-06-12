После 7 лет брака: певица Келли Кларксон подала на развод

Келли Кларксон удивила поклонников новостью о том, что разводится с мужем Брэндоном Блэкстоком.
По словам источника издания E!News, коллеги и друзья "в шоке" от того, что семейным отношениям Келли и Брэндона пришел конец.
"Это вылезло будто из ниоткуда. Очень обидно за детей. Они всегда выглядели такой любящей семьей. Не похоже было, что у них какие-то проблемы в отношениях", - рассказал источник из окружения звезд.
У пары растут двое общих детей - шестилетняя дочь Ривер Роуз и четырехлетний сын Ремингтон Александр. Кроме них Кларксон и Блэксток воспитывают детей Брэндона от предыдущего брака - 19-летнюю Саванну и 14-летнего Сета.
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Другой инсайдер тоже отметил, что отношения между Келли и Брэндоном всегда выглядели очень теплыми и не вызывали подозрений. По его словам, Блэксток всегда был с Келли на съемках ее дневного телешоу.
"Он присутствовал почти на каждом шоу. А каждый вечер они вместе уезжали домой. Между ними всегда было столько любви", - рассказал источник.
38-летняя Келли Кларксон и 43-летний Брэндон Блэксток прожили вместе почти семь лет. До начала отношений они шесть лет были знакомы. В 2012 году пара объявила о помолвке.