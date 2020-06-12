Вы пофигист или перфекционист: пройдите тест и узнайте

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Обновлено 21:04 Сегодня Телеграф test.temaretik.com
Узнайте Вашу внутреннюю сущность с помощью интересного теста с лошадьми.

То, какими вы видите вещи вокруг, может многое сказать о вашей личности. Следовательно, можно утверждать, что фокус, под которым вы смотрите на наш мир, определяет, каким человеком являетесь.

Предлагаем вам небольшое задание-рисунок, выполнив которое, узнаете о себе много нового. А именно о ваших глубоко скрытых аспектах личности.

Правила игры:

Не следует обманывать (в первую очередь - себя)!

1. Просто посмотрите на эту картинку несколько секунд и посчитайте, сколько лошадей вы видите.

2. А теперь сопоставьте полученное число и описание черт, которые присущи людям вашего типа. Поверьте, вы откроете себя совершенно с неожиданной стороны!

От 1 до 4

Вы принадлежите к тем людям, которые смотрят на картину мира в целом. Вы видите все вещи в комплексе и неразрывно связанными. Но это и хорошо, и плохо одновременно. Дело в том, что такой подход провоцирует спешку в принятии решений, которые не всегда являются оптимальными. Нередко вы упускаете какие-то важные детали или воспринимаете всё слишком поверхностно.

Пройдите тест и изучите свое внутреннее "я"

Быстрая реакция - это хорошее качество в том плане, что вы выдаёте результат, когда другие только приступают к обдумыванию задачи. То есть - заканчиваете окончательный рисунок в голове ещё до того, как кто-нибудь возьмёт в руки карандаш. Несмотря на то, что обладаете столь удивительными способностями, вы всё ещё не можете их эффективно применить; поэтому не прекращайте работать над собой. Вы можете и должны измениться. Используйте свою сильную сторону - мгновенную реакцию в принятии решений, и старайтесь развивать внимание к деталям и усидчивость.

От 5 до 10

Вы человек, который не придаёт значения вещам, что не стоят того, но внимательны к действительно важному и определяющему. Ваш способ принятия решений довольно рациональный и разумный, что безусловно является большим плюсом.

Но, несмотря на то, что вы столь разумны и рациональны, работа нередко носит беспорядочный характер. Что, к вашей чести, не мешает достичь поставленных целей. Систематичность - вот чего вам не хватает. А это создаёт проблемы. Так что есть над чем работать - над своим подходом к работе!

Ваша самая яркая черта характера: тест с животными

Вы пребываете в беспрерывном движении. Не останавливаетесь ни на минуту. Образно говоря, иногда вы бежите, иногда ползёте, но в любом случае не останавливаетесь. То есть всегда в пути.

Как бы это ни было трудно принять, но иногда вы ведёте себя слишком самонадеянно. Поднимаете пыль и разворачиваете самую бурную деятельность даже тогда, когда без этого можно прекрасно обойтись. Всё в порядке, не всегда следует суетиться и куда-то бежать. На самом деле вы просто принадлежите к тому типу людей, которым очень сложно принимать неудачи, потому не останавливаетесь ни на мгновение. Скажите себе: "Стоп!" У вас и так всё выйдет - не следует пытаться прыгнуть выше головы.

11 и более

О, барабанная дробь для господ перфекционистов, пожалуйста!

Вы очень проницательны и внимательны. Вы замечаете вещи, которые ускользают от взгляда других людей. При этом вы ещё и очень ответственны, потому ничто не упускаете из виду и ничего не забываете. Это также является одной из причин, почему с вами охотно работают в команде и всегда прислушиваются. Они знают, что вы их не подведёте.

Но и вы не лишены недостатков. Дело в том, что вы часто попадаете в ситуации, когда не уверены, стоит ли ещё поработать над чем-то или задача выполнена. Ведь вы точно знаете, что всё можно сделать ещё лучше, поэтому не знаете, где остановиться. Так что конечный результат практически никогда не приносит настоящей радости и удовлетворения. "Неплохо, но ведь можно было ещё лучше!" - эти слова ваши любимые.

Узнайте свои сильные стороны характера с помощью теста-иллюзии

Что с этим делать? Для начала - научиться расслабляться. Особенно полезными будут йога и медитация. Ведь вы постоянно анализируете, думаете, переживаете. Учитесь "выключать" свой мозг. Спокойствие и только спокойствие. Позвольте себе расслабиться!

Кстати, неплохо было бы окружить себя людьми, которые подскажут, где можно провести линию и сказать: "Достаточно! Сделано максимум из возможного!" Нельзя же изводить себя всю жизнь, пытаясь достичь совершенства во всём. Его ведь не существует, или вам никто никогда об этом не говорил?

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.

Автор:

Телеграф
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