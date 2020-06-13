Уже не рыжик: Виктория Булитко перекрасилась

Актриса "Дизель Шоу" решила сменить цвет волос.

За последние несколько лет мы видели Викторию Булитко на сцене и в кадре блондинкой, шатенкой и, чаще всего, огненно-рыжей. И вот звезда "Дизель Шоу" снова решила измениться и перекрасила волосы в пепельно-русый оттенок.

Актриса сняла на видео процесс создания нового имиджа, и выложила ролик на личной странице в Instagram.

"У нас, у девочек, часто такое бывает: сегодня хочу одно, завтра другое, сегодня один цвет волос, завтра абсолютно другой. У меня такое часто, а у вас?", - поинтересовалась Виктория у подписчиков.

Позже знаменитость опубликовала фото обновленного образа, отметив, что "балдеет от нового цвета волос".

Фолловеры комедийной актрисы принялись бурно комментировать публикацию. Мнения фанатов разделились: кто-то был сторонником прежнего яркого образа и настаивал на возвращении рыжего оттенка, другие же поддерживали ее перевоплощение.

"На Вас мне нравится яркий рыженький", "Рыжий самый подходящий вам цвет, становитесь яркой", "Цвет классный, но мне кажется что рыженькая лучше всего", - пишут одни.

"Я столько видела ваших перевоплощений, эта лучшее. И это факт", "Этот цвет волос вам идет", "Балдею вместе с Вами. Мои глаза кайфанули", "Так лучше", "С этим цветом вам очень хорошо", - восхищаются другие.