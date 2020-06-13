Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин отменил проведение пробного ВНО: Степанов назвал причину
Кабмин отменил проведение пробного ВНО: Степанов назвал причину
В Генштабе рассказали, к чему может привести оптимизация ВСУ
В Генштабе рассказали, к чему может привести оптимизация ВСУ
Звезда NBA против возобновления баскетбольного сезона
Звезда NBA против возобновления баскетбольного сезона
Еремей Распрягальник: приметы и обряды на 13 июня
Еремей Распрягальник: приметы и обряды на 13 июня

Уже не рыжик: Виктория Булитко перекрасилась

Уже не рыжик: Виктория Булитко перекрасилась
11:15 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Актриса "Дизель Шоу" решила сменить цвет волос.

За последние несколько лет мы видели Викторию Булитко на сцене и в кадре блондинкой, шатенкой и, чаще всего, огненно-рыжей. И вот звезда "Дизель Шоу" снова решила измениться и перекрасила волосы в пепельно-русый оттенок.

Актриса сняла на видео процесс создания нового имиджа, и выложила ролик на личной странице в Instagram.

"У нас, у девочек, часто такое бывает: сегодня хочу одно, завтра другое, сегодня один цвет волос, завтра абсолютно другой. У меня такое часто, а у вас?", - поинтересовалась Виктория у подписчиков.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

У нас, у девочек, часто такое бывает: сегодня хочу одно, завтра другое, сегодня один #цветволос завтра абсолютно другой У меня такое часто , а у вас? .................................... P.S. @eugene_hairdresser спасибо тебе огромное за твои золотые руки. Люблю с тобой экспериментировать с цветом и стрижками #ДИЗЕЛЬШОУ #ВикторияБулитко #Булитко #Украина #киев #парикмахер #балаяж #стрижка #покраскаволос #haircolor #hairstylist #haircolorist #колорист #покраска #рыжий #блонд #омбре

Публикация от Виктория Булитко (@bulitka)

Позже знаменитость опубликовала фото обновленного образа, отметив, что "балдеет от нового цвета волос".

Фолловеры комедийной актрисы принялись бурно комментировать публикацию. Мнения фанатов разделились: кто-то был сторонником прежнего яркого образа и настаивал на возвращении рыжего оттенка, другие же поддерживали ее перевоплощение.

Исполнили маленькую мечту: Мишель Андраде сменила имидж

"На Вас мне нравится яркий рыженький", "Рыжий самый подходящий вам цвет, становитесь яркой", "Цвет классный, но мне кажется что рыженькая лучше всего", - пишут одни.

"Я столько видела ваших перевоплощений, эта лучшее. И это факт", "Этот цвет волос вам идет", "Балдею вместе с Вами. Мои глаза кайфанули", "Так лучше", "С этим цветом вам очень хорошо", - восхищаются другие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, Имидж, Виктория Булитко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
02 Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО
03 Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
04 Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
05 Правительство Шмыгаля: в Минобороны назвали успехи работы за 100 дней
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал
Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал
Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
Штаб ООС: боевики 12 раз нарушали &quot;тишину&quot;, есть раненый
Штаб ООС: боевики 12 раз нарушали "тишину", есть раненый
Уже не рыжик: Виктория Булитко перекрасилась
Уже не рыжик: Виктория Булитко перекрасилась
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь