МандруйУкраїною: Катя Осадчая рассказала, куда поедет отдыхать

Популярная телеведущая поделилась планами путешествий на лето.

Звездная чета Горбунова и Осадчей обожает путешествия. До начала пандемии COVID-19 пара посещала разные страны Европы и мира. Однако теперь они путешествуют по Киевской области, ведь из-за карантина не могут покидать государство. На личной странице теледивы в инстаграме появилось очередное живописное фото.

Катя и Юрий в течение двух месяцев придерживались строгого карантина и находились на изоляции в загородном доме. Однако после его ослабления чета ведущих решила путешествовать по Киевщине. Едва ли не каждые выходные они посещали новые места и делились удивительными фотографиями с поклонниками.

На этот раз Катя опубликовала кадр, на котором позирует возле деревянной часовни в селе Витачив Обуховского района Киевской области.

Для поездки телеведущая выбрала удобный наряд. Она изображена в ярко-желтом кардигане, под которым белая футболка, и укороченных светлых джинсах. Объединила такую одежду с красными кроссовками. Волосы знаменитость собрала в хвост и дополнила образ солнцезащитными очками.

Много лет назад, когда я вернулась с работы во Франции, поехала с папой к маме и брату в Одесскую область, где они отдыхали. Оттуда мы вместе отправились в Крым. Уже тогда я поняла, что наша страна очень богата красотой разнообразной и разноцветной природой. Моря, горы, степи – все неповторимое, – написала Катя.

Телеведущая призналась, что мечтает снова ездить в Крым. А пока призывает путешествовать по остальнымобластями регионам Украины.

Мы с семьей уже объездили окраины Киева. И у нас впереди новые горизонты. Очень хотим отправиться на родину Юры (город Новый Роздол Львовской области), дальше – в Карпаты, где изготавливают мою любимую Косовскую керамику, где до сих пор сохранился бандеровский схрон, где мало людей и где можно придерживаться всех норм карантина, – рассказала Осадчая.

Катя таким образом присоединилась к флешмобу в инстаграме #МандруйУкраїною и призвала к этому поклонников.