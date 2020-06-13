МандруйУкраїною: Катя Осадчая рассказала, куда поедет отдыхать

Звездная чета Горбунова и Осадчей обожает путешествия. До начала пандемии COVID-19 пара посещала разные страны Европы и мира. Однако теперь они путешествуют по Киевской области, ведь из-за карантина не могут покидать государство. На личной странице теледивы в инстаграме появилось очередное живописное фото.
Катя и Юрий в течение двух месяцев придерживались строгого карантина и находились на изоляции в загородном доме. Однако после его ослабления чета ведущих решила путешествовать по Киевщине. Едва ли не каждые выходные они посещали новые места и делились удивительными фотографиями с поклонниками.
На этот раз Катя опубликовала кадр, на котором позирует возле деревянной часовни в селе Витачив Обуховского района Киевской области.
Для поездки телеведущая выбрала удобный наряд. Она изображена в ярко-желтом кардигане, под которым белая футболка, и укороченных светлых джинсах. Объединила такую одежду с красными кроссовками. Волосы знаменитость собрала в хвост и дополнила образ солнцезащитными очками.
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Багато років тому, коли я повернулась з роботи у Франції, поїхала з татом до мами та брата в Одеську область, де вони відпочивали. Звідти ми разом вирушили до Криму. Вже тоді я зрозуміла, що наша країна надзвичайно багата красою різноманітної і різнобарвної природи. Моря, гори, степи — все неповторне. ⠀ Я мрію, що колись ми знову зможемо їздити до Криму, і справедливість буде поновлена. А доти, й цього літа зокрема, час мандрувати рештою областей та регіонів України. ⠀ Ми з родиною вже об’їздили околиці Києва. Та в нас попереду нові обрії. Дуже хочемо вирушити на батьківщину Юри, далі — до Карпат, де виготовляють мою улюблену Косівську кераміку, де досі зберігся бандерівський схрон, де мало людей і де можна дотримуватися всіх норм карантину. ⠀ Будьте здоровими й мандруйте безпечно. Викладайте світлини з порадами та ставте #мандруйукраїною!
Много лет назад, когда я вернулась с работы во Франции, поехала с папой к маме и брату в Одесскую область, где они отдыхали. Оттуда мы вместе отправились в Крым. Уже тогда я поняла, что наша страна очень богата красотой разнообразной и разноцветной природой. Моря, горы, степи – все неповторимое, – написала Катя.
Телеведущая призналась, что мечтает снова ездить в Крым. А пока призывает путешествовать по остальнымобластями регионам Украины.
Мы с семьей уже объездили окраины Киева. И у нас впереди новые горизонты. Очень хотим отправиться на родину Юры (город Новый Роздол Львовской области), дальше – в Карпаты, где изготавливают мою любимую Косовскую керамику, где до сих пор сохранился бандеровский схрон, где мало людей и где можно придерживаться всех норм карантина, – рассказала Осадчая.
Катя таким образом присоединилась к флешмобу в инстаграме #МандруйУкраїною и призвала к этому поклонников.