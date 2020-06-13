Образ актуальный и сейчас: Иванка Трамп показала архивные снимки

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка продемонстрировала стильный аутфит. На официальной странице в Инстаграме она поделилась архивными фото с конференции, которая состоялась в Белом доме в прошлом году. В конференции приняли участие члены Конгресса.
Иванка, как всегда, продемонстрировала стильный образ, который не остался без внимания ее фанатов. И хотя событие произошло в прошлом году, однако такой аутфит до сих пор актуален.
Look советницы президента США состоял из белой полупрозрачной блузки и плиссированной юбки нежно-розового цвета. Дополнила свой образ золотыми серьгами-кольцами. Волосы она уложила ровно и собрала в аккуратную прическу. На лице сделала нежный макияж с акцентом на глазах.
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Last year with bipartisan members of Congress, we unveiled the United States Strategy on Women, Peace, and Security. Learn how the United States is continuing to lead and recognize the advanced position of women as agents of change in preventing + resolving conflict and building lasting peace + security. #WPS ~Link in my IG story~
В прошлом году вместе с двухпартийными членами Конгресса мы представили стратегию Соединенных Штатов Америки о женщинах, мире и безопасности, – написала в посте