Образ актуальный и сейчас: Иванка Трамп показала архивные снимки

Иванка Трамп в очередной раз доказала, что является иконой стиля.

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка продемонстрировала стильный аутфит. На официальной странице в Инстаграме она поделилась архивными фото с конференции, которая состоялась в Белом доме в прошлом году. В конференции приняли участие члены Конгресса.

Иванка, как всегда, продемонстрировала стильный образ, который не остался без внимания ее фанатов. И хотя событие произошло в прошлом году, однако такой аутфит до сих пор актуален.

Look советницы президента США состоял из белой полупрозрачной блузки и плиссированной юбки нежно-розового цвета. Дополнила свой образ золотыми серьгами-кольцами. Волосы она уложила ровно и собрала в аккуратную прическу. На лице сделала нежный макияж с акцентом на глазах.

В прошлом году вместе с двухпартийными членами Конгресса мы представили стратегию Соединенных Штатов Америки о женщинах, мире и безопасности, – написала в посте