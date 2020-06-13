"Я просто хочу любить их": Кристен Белл объяснила, почему не беспокоится о будущем своих детей

На волне протестов, вспыхнувших в США, Кристен поклялась воспитывать своей детей как антирасистов.
В недавнем интервью для Q Кристен сказала: "Когда они выйдут в мир, они будут уверенными, добрыми, морально уравновешенными женщинами, и я так благодарна за это".
Белл также призналась, что, когда речь заходит о выборе ее дочерями карьеры или их сексуальной ориентации, ей все равно и она просто хочет "любить их" такими, какие они есть.
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"Мне все равно, какую карьеру выберут мои девочки, какими будут их сексуальные и любовные предпочтения. Я просто хочу любить их. Потому что у нас одна жизнь на этой планете, какой смысл тратить ее на ненависть и неприятие?" - сказала Белл.
Она подчеркнула, что в глубине души она знает, что "люди - это люди и что любовь - это любовь, а любви не бросают вызов".
Кристен Белл с мужем Дэксом Шепардом
"Вы должны искать сходство, если хотите иметь хоть какое-то счастье в своей жизни. Так зачем я буду оценивать, кто кого любит? Это не мое дело", - сказала Кристен. Белл отметила, что ее дети уже проявляют волю и уверенность. По словам актрисы, она и ее супруг "имеют свое мнение" и обсуждают многие вещи, а детям передалось их критическое мышление.
"Мы порой шутим, что девочки - наш кошмар на целых 18 лет. Но я горжусь тем, что у нас растут уверенные женщины с личным мнением", - подытожила Кристен.