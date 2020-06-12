"Мне не жаль, что я ее ударил": бывший муж Роулинг отреагировал на ее заявление о домашнем насилии

Первый муж писательницы Джоан Роулинг, бывший португальский журналист Жорж Арантес признался, что однажды ударил ее и не жалеет об этом.

Португальский журналист Жорж Арантес отреагировал на скандальное заявление своей бывшей жены Джоан Роулинг о домашнем насилии, которое она почувствовала на себе в браке с ним. Он рассказал, что однажды ее ударил и больше это не повторялось.

В британском издании Daily Record журналисты рассказали, что Жорж Арантес действительно поднимал руку на бывшую жену, но он до сих пор не жалеет о том, что сделал.

"Ей не следовало втягивать в эту ситуацию и меня. Не было ни какого домашнего или сексуального насилия. Да, я ударил ее, но это не было насилием. Не было повторяющихся случаев. И мне не жаль, что я ее ударил", - заявил Арантес.

Напомним, автор "Гарри Поттера" призналась, что в течение последних 20 лет испытывает тревогу, поскольку когда-то подверглась сексуальному насилию в отношениях и домашнему насилию в первом браке.

Джоан Роулинг со вторым мужем Ниллом Мюреем

View this post on Instagram A post shared by Joanne Rowling (@joanne_rowling65) on Apr 23, 2018 at 12:36pm PDT

Еще раньше библиографы Роулинг высказывали предположение, что их 13-месячный брак распался из-за одной ссоры, когда муж ночью выставил ее на улицу и сильно ударил. В браке с мужем у нее родилась дочь Джессика Изабель, с которой она советовалась пару дней назад относительно того, стоит ли объявлять, что она страдала от домашнего насилия. В настоящее время женщина находится в счастливом браке с анестезиологом Ниллом Майклом Мюрреем, с которым воспитывает двоих общих детей - дочь Маккензи и сын Гордон.