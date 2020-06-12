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"Мне удалось вырваться": Джоан Роулинг призналась в домашнем насилии

"Мне удалось вырваться": Джоан Роулинг призналась в домашнем насилии
16:11 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com
Британская писательница призналась в домашнем насилии с согласия своей дочери от первого брака.

Британская писательница Джоан Роулинг впервые рассказала, что пережила домашнее насилие, о чем рассказала в эссе, опубликованном в ответ на обвинения в трансфобии.

"Я пишу об этом сейчас не чтобы заслужить симпатию, а из-за солидарности со многими женщинам с похожими историями, которых считают ханжами за беспокойство по поводу смешанных пространств", - говорится в эссе.

По словам Роулинг, она не высказывалась на эту тему раньше, потому что вспоминать опыт насилия травматично, к тому же, она заботилась о Джессике, дочери от первого брака.

"Не без трудностей мне удалось вырваться из первого брака, в котором было насилие, и теперь я замужем за по-настоящему добрым и порядочным мужчиной, с ним я чувствую себя уверенно и безопасно - так, как и не думала, что когда-нибудь случится. Несмотря на это, шрамы от агрессии и сексуального насилия не исчезают, не важно, насколько вы любимы, и не важно, сколько денег вы заработали. Моя вечная нервозность - семейная шутка, и хотя я знаю, что это смешно, но я молюсь, чтобы мои дочери не вздрагивали, как я, от громких звуков или внезапного приближения людей сзади", - пишет Роулинг.

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Из-за нескольких твитов Роулинг обвинили в трансфобии. В частности, ее раскритиковали за пост: "Если пола не существует, то и реальность, в которой живут женщины по всему миру, оказывается стертой. Я знаю и люблю транслюдей, но если вычеркнуть понятие пола, то это не дает возможности многим осмысленно говорить о своих жизнях".

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Все по теме:

Роулинг, Насилие, Домашнее насилие.

Автор:

Телеграф
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