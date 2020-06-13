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"Я кайфую": улыбчивая Лилия Ребрик покорила поклонников в желтом платье (Фото)

"Я кайфую": улыбчивая Лилия Ребрик покорила поклонников в желтом платье (Фото)
21:11 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
39-летняя украинская телеведущая в летнем образе попозировала на даче.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась со своими поклонниками солнечным и по-летнему теплым и ярким настроением. Также звезда продемонстрировала стильный цветочный наряд, который в этом сезоне снова на пике популярности.

"Я кайфую! Небо ем глазами, воздух - ложками, цвета - сердцем!", - написала знаменитость в Instagram. На Лилии - воздушное желтое платье макси с цветочным принтом и открытыми плечами. Легкая ткань делают силуэт телеведущей женственным и чувственным, а разрезы - сексуальным.

Фолловеры телезвезды пришли в восторг от внешнего вида и очаровательного наряда мамы двоих детей и засыпали ее комплиментами.

 
 
 
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"Лилия, вы невероятная", "Лучезарность во всех гранях жизни", "Красивое платье", "Вы красавица, всегда с улыбкой на лице", "Как одуванчик, очень красивая", "Как женственно и непринужденно", - восхищаются фаны.

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Стиль, Лилия Ребрик.

Автор:

Телеграф
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