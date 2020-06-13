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Авторская онлайн-программа Оли Поляковой уходит в небольшой отпуск (Видео)

Авторская онлайн-программа Оли Поляковой уходит в небольшой отпуск (Видео)
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram
Популярная украинская артистка решила немного отдохнуть и на время приостановить авторскую онлайн-программу под названием "ПоляВидение".

После 2,5 месяцев нон-стоп вещания онлайн-версии авторского канала Оли Поляковой в Instagram, "ПоляВидение" в том формате, в котором привык его видеть зритель, уходит в небольшой отпуск. Об этом певица сообщила в своих соцсетях, записав трогательное обращение к своим поклонникам.

"ПоляВидение", каким мы его знаем и любим, уходит. Но есть и хорошая новость. Мы вернемся совсем скоро. Будут новые эфиры, новые гости, форматы! Я благодарю всех звезд, которые приходили ко мне в гости. За их смелость, открытость, за их чувство юмора и умение посмеяться над собой! Я говорю спасибо и вам, мои дорогие зрители! Это все было ради вас! За два с половиной месяца наши эфиры просмотрели больше 85 млн раз!

И такое маленькое откровение… Эти эфиры спасли, в первую очередь, меня саму. Ведь артист умирает без сцены, а вместе с вами мы придумали, как выжить в эти непростые времена. Но! Это не значит, что мы с вами все это время не будем видеться! Эфиры будут, будут и гости. Вы сами все увидите, следите за анонсами и оставайтесь со мной на связи! До встречи в новом сезоне "ПоляВидения", - прокомментировала певица.

 
 
 
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Напомним, недавно Оля Полякова запустила фитнес-марафон "От Ночной Жрицы до Королевы Ночи за 21 день". Певица подарит своим поклонникам уникальную возможность персональных фитнес-тренировок в домашних условиях, которые позволят заниматься вместе со звездой по индивидуальной программе, составленной профессиональными тренерами.

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Все по теме:

Программа, Онлайн, Оля Полякова, ПоляВидение.

Автор:

Телеграф
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