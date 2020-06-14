Надя Дорофеева показала, как нужно устраивать себе "выходные мечты" (Видео)

Украинская исполнительница Надежда Дорофеева устроила себе небольшой выходной с бокалом Мартини.

Популярная певица Надя Дорофеева является активным пользователем Сети. Не проходит и дня, чтобы на страничке бывшей солистки "Время и Стекло" не появилось хоть пару-тройку видео или фотографий. Девушка делится с фанатами абсолютно всем. Например, вчера, 13 июня, Надя показала, как организовала себе "выходной мечты".

Так, в Instagram Дорофеевой появилось занимательное видео, на котором певица, сидит за столом на летней террасе в симпатичном голубом платьице и огромной тарелкой с пастой перед собой. Под зажигательную итальянскую музыку счастливая Дорофеева поднимает бокал с Мартини Россо.

"Хочу вам напомнить, как важно проводить время с собой. Надеюсь, вы тоже устроили себе выходные мечты!", - подписала видео Дорофеева.

View this post on Instagram A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Jun 13, 2020 at 7:34am PDT

Стоит отметить, что с Надей нет ни любимого мужа - Владимира Дантеса, ни ее подружек - супруги продюсера Потапа - Насти Каменских или его бывшей жены Ирины Горовой, с которыми Дорофеева часто проводит время. Вероятно, девушка предпочла провести день сама с собой, как и написала в посте.