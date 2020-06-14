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Ирина Федишин в купальнике с лимонами открыла пляжно-бассейный сезон (Видео)

Ирина Федишин в купальнике с лимонами открыла пляжно-бассейный сезон (Видео)
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Федишин предстала в купальнике, который подчеркивает красивое декольте исполнительницы.

Украинская певица Ирина Федишин на личной странице в инстаграме сделала публикации, которыми взбудоражила сеть. Она показала пикантные кадры, где предстала в купальнике.

Ирина вместе с мужем и детьми открыли пляжный сезон. Поскольку на улице неимоверная жара, то семья решила отдохнуть за городом. Исполнительница решила показать поклонникам моменты активного выходного дня.

Звездное семейство в субботу наслаждается отдыхом в закрытом прохладном бассейне. В ролике, который Федишин распространила в сети, раздается ее трек "Хочу на Мальдивы", а также вставлены кадры из клипа на эту композицию.

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Для купания в бассейне знаменитость выбрала черный сплошной купальник с изображением лимонов. Такой наряд красиво подчеркнул пикантное декольте певицы и ее стройную фигуру. Ирина собрала волосы в прическу сзади, оставив лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Также сделала легкий дневной макияж с акцентом на губы, которые накрасила помадой темно-лилового цвета.

 
 
 
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Напомним, Ирина Федишин поделилась фотографиями со своего последнего звонка.

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Все по теме:

Бассейн, Пляжный сезон, Ирина Федишин.

Автор:

Телеграф
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