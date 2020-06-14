"Знает меня лучше, чем я сам": 59-летний Шон Пенн рассказал о 28-летней возлюбленной

Голливудский актер прокомментировал свои отношения с возлюбленной Лейлой Джордж.

59-летний Шон Пенн имеет репутацию сложного человека, с которым не каждому удается сработаться. В недавнем интервью для SiriusXM актер решил поговорить об этом.

"Я знаю, что не сразу нравлюсь людям. Иногда я думаю, что люблю все человечество в целом, но не очень люблю отдельных людей", - сказал о себе Пенн. По словам актера, его репутация "сложного человека" началась из-за разногласий с некоторыми режиссерами. Шон дал понять, что неоднократно разочаровывался в режиссерах и был недоволен высокомерием со стороны некоторых из них.

Сейчас Пенн состоит в отношениях с 27-летней актрисой Лейлой Джордж. Ведущий спросил, считает ли Шон себя "тяжелым человеком в отношениях", на что Шон ответил: "Я думаю, да. Я человек, который чувствует и самовыражается весьма энергично и экспрессивно, и многих это вводит в заблуждение, люди думают, что в этом весь я. Думаю, вам лучше поговорить с Лейлой, она в этом плане знает меня лучше, чем я сам. Не то чтобы я согласен со всем, что она говорит и думает, но ее взгляд определенно интересен".

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Отношения между Шоном и Лейлой завязались в 2016 году, когда ему было 56, а ей - 24. Парочка изредка попадает в объективы папарацци, и каждый раз это происходит во время их отдыха на море.

До романа с Лейлой Шон полтора года встречался с Шарлиз Терон и планировал жениться на ней и усыновить ее детей. В 1980-х Пенн был четыре года женат на Мадонне, а позже женился на актрисе Робин Райт, с которой состоял в отношениях 14 лет.