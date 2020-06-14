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Леся Никитюк стала амбассадором защиты рыси в Украине (Фото)

Леся Никитюк стала амбассадором защиты рыси в Украине (Фото)
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
По этому случаю украинская звезда снялась в тематической фотосессии.

Леся Никитюк на личной странице в инстаграме опубликовала сообщение, в котором рассказала важную информацию о жизни этих животных в Украине и отметила, что присоединилась к программе "Спасем рысь".

Блогер позировала перед камерой на фоне зелени. Она изображена в коротком платье на длинный рукав с леопардовым принтом. Леся собрала волосы в прическу сзади и сделала "хищный" макияж, нарисовав при помощи специального грима лицо рыси.

В заметке телеведущая рассказала несколько интересных и важных фактов о жизни рыси в Украине и призвала более 3-миллионную аудиторию своих подписчиков заботиться о животных.

 
 
 
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По последним подсчетам на территории нашего государства насчитывается 563 ее представителя, 435 из которых живут в Карпатах. Блогер отметила, что сейчас рысь находится на грани вымирания, и существует угроза того, что наши дети смогут увидеть это животное лишь в энциклопедиях или в музеях, как чучела. Главная проблема для рыси - браконьерство. В основном, состоятельные люди стремятся получить ее, как трофей.

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Все по теме:

Животные, Браконьерство, Рысь, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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