"Сценарии можно не выдумывать": студия "Дизель Шоу" обвинила "Квартал 95" в краже шуток

Между двумя украинскими юмористическими студиями возник серьезный конфликт.

Украинская юмористическая студия "Дизель Шоу" обвинила "Квартал 95" в краже шуток. "Квартал" якобы переснял и выдал за свой номер "Дизеля", который они показывали зрителям еще 5 лет назад.

Плагиат со стороны коллег студия "Дизель Шоу" проиллюстрировала в ролике, который 13 июня опубликовали в инстаграме.

Студия "Дизель Шоу" обвинила "Квартал 95" в том, что во время недавнего выступления комики использовали шутки об английском языке, с которыми команда "Дизеля" выступала в 2015 году.

View this post on Instagram A post shared by Дизель Студио (@dizelstudio) on Jun 12, 2020 at 11:07pm PDT

"Пожалуй, мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера", - заявили в команде.

И добавили, что им приятно быть "живыми классиками", но авторское право никто не отменял.

Некоторых подписчиков удивил такой поступок команды. Другие же считают, что именно "Дизель Шоу" поступили некорректно, поскольку не обсудили проблему сначала с коллегами, а сразу выставить ее на всеобщее обозрение: "Воровать - очень подло", "У Вас гораздо лучше", "Удивительно, что кто-то удивляется. Поступок "квартала" низкий", "Ну, у вас же была шутка только об английском языке, а в "Квартале" о большинстве уроков", "Ребята, вы серьезно ?! Если у вас есть претензии к "Кварталу", пожалуйста - выясняйте это между собой! Зачем в это впутывать фанатов двух замечательных передач".