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"Сценарии можно не выдумывать": студия "Дизель Шоу" обвинила "Квартал 95" в краже шуток

"Сценарии можно не выдумывать": студия "Дизель Шоу" обвинила "Квартал 95" в краже шуток
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Между двумя украинскими юмористическими студиями возник серьезный конфликт.

Украинская юмористическая студия "Дизель Шоу" обвинила "Квартал 95" в краже шуток. "Квартал" якобы переснял и выдал за свой номер "Дизеля", который они показывали зрителям еще 5 лет назад.

Плагиат со стороны коллег студия "Дизель Шоу" проиллюстрировала в ролике, который 13 июня опубликовали в инстаграме.

Студия "Дизель Шоу" обвинила "Квартал 95" в том, что во время недавнего выступления комики использовали шутки об английском языке, с которыми команда "Дизеля" выступала в 2015 году.

 
 
 
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"Пожалуй, мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера", - заявили в команде.

И добавили, что им приятно быть "живыми классиками", но авторское право никто не отменял.

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Некоторых подписчиков удивил такой поступок команды. Другие же считают, что именно "Дизель Шоу" поступили некорректно, поскольку не обсудили проблему сначала с коллегами, а сразу выставить ее на всеобщее обозрение: "Воровать - очень подло", "У Вас гораздо лучше", "Удивительно, что кто-то удивляется. Поступок "квартала" низкий", "Ну, у вас же была шутка только об английском языке, а в "Квартале" о большинстве уроков", "Ребята, вы серьезно ?! Если у вас есть претензии к "Кварталу", пожалуйста - выясняйте это между собой! Зачем в это впутывать фанатов двух замечательных передач".

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Все по теме:

Скандал, Кража, Квартал-95, Дизель шоу.

Автор:

Телеграф
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