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Почему Jerry Heil переехала: причина

Почему Jerry Heil переехала: причина
16:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Jerry Heil рассказала истинную причину смены жилья.

Участница Национального отбора на Евровидение-2020 раскрыла истинную причину переезда в новую квартиру в программе "Светская жизнь". Накануне 24-летняя Jerry Heil рассказала, что волнуется и нервничает каждый день. Как выяснилось, "то, о чем сначала мечтают, а потом боятся" – это популярность и любовь поклонников.

Артистка призналась, что среди ее поклонников есть один человек, который посягает на ее личную жизнь. Их общение началось в сети с "адекватной информации", однако фанат начал писать все чаще, а его последнее сообщение не на шутку шокировало и испугало Jerry Heil.

Как призналась певица, настойчивый сторонник нашел ее адрес, прислал карту с проложенным маршрутом до ее дома и фото балкона на 21 этаже. Несмотря на то, что обошлось без угроз, звезда не чувствовала себя в безопасности в старом доме и решилась переехать в другую квартиру.

В стиле mukbang: Jerry Heil представила необычный клип (Видео)

Я не знаю, что он хочет. Меня просто напугала ситуация настолько, что я сразу начала искать квартиру, – рассказала Jerry Heil.

Напомним, что в конце июня Яна Шамаева планирует начать съемки реалити-шоу о собственной жизни, которое появится на ее ютуб-канале. Причиной такого шага звезда назвала странные события, которые все чаще происходят в ее жизни.

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Певица, Переезд, Jerry Heil.

Автор:

Телеграф
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