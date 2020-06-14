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Маша Полякова покрасовалась в белом платье с кружевом (Фото)

Маша Полякова покрасовалась в белом платье с кружевом (Фото)
19:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Дочь украинской певицы показала свой нежный образ на выпускной.

15-летняя дочь успешной певицы Оли Поляковой Мария закончила 9 класс. Девочка показала фото с выпускного вечера и покорила стильным образом. В знаковый день она выбрала белое платье с кружевными вставками.

Королева украинской сцены не скрывает своих детей от публики. Если младшая дочь Оли Поляковой Алиса появляется только в социальных сетях звездной мамы, то старшая Мария уже давно находится под прицелом прессы. Девочка активно ведет личный инстаграм-профиль, в котором показала, какой look выбрала для выпускного.

Маша призналась, что покидает класс и школу, в которой проучилась 9 лет. Она не стала детализировать, собирается ли вступать и получать профильное образование, или же закончит 11 классов в другом учебном заведении. Однако дочь Поляковой была тронута расставанием с одноклассниками и не удержала своих слез.

Образ Марии Поляковой на выпускной

Выпускной вечер девочка провела в роскошном загородном заведении среди леса. Для торжества она выбрала белое легкое платье свободного покроя с кружевными вставками и рукавами-фонариками. Образ довершили белые сапожки.

Авторская онлайн-программа Оли Поляковой уходит в небольшой отпуск (Видео)

В жаркий день Мария прихватила массивные солнцезащитные очки. На ее лице изысканный макияж с акцентом на глаза, а длинные пышные волосы она оставила распущенными. Судя по всему, подростки праздновали выпускной до ночи, поэтому девочка сменила обувь на комфортные кроссовки. 

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Все по теме:

Певица, Украинская певица, Оля Полякова, Маша Полякова.

Автор:

Телеграф
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