Маша Полякова покрасовалась в белом платье с кружевом (Фото)

Дочь украинской певицы показала свой нежный образ на выпускной.

15-летняя дочь успешной певицы Оли Поляковой Мария закончила 9 класс. Девочка показала фото с выпускного вечера и покорила стильным образом. В знаковый день она выбрала белое платье с кружевными вставками.

Королева украинской сцены не скрывает своих детей от публики. Если младшая дочь Оли Поляковой Алиса появляется только в социальных сетях звездной мамы, то старшая Мария уже давно находится под прицелом прессы. Девочка активно ведет личный инстаграм-профиль, в котором показала, какой look выбрала для выпускного.

Маша призналась, что покидает класс и школу, в которой проучилась 9 лет. Она не стала детализировать, собирается ли вступать и получать профильное образование, или же закончит 11 классов в другом учебном заведении. Однако дочь Поляковой была тронута расставанием с одноклассниками и не удержала своих слез.

Образ Марии Поляковой на выпускной

Выпускной вечер девочка провела в роскошном загородном заведении среди леса. Для торжества она выбрала белое легкое платье свободного покроя с кружевными вставками и рукавами-фонариками. Образ довершили белые сапожки.

В жаркий день Мария прихватила массивные солнцезащитные очки. На ее лице изысканный макияж с акцентом на глаза, а длинные пышные волосы она оставила распущенными. Судя по всему, подростки праздновали выпускной до ночи, поэтому девочка сменила обувь на комфортные кроссовки.