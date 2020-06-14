У лидера группы Muse родилась дочь: первые снимки

Супруга Мэтью Беллами подарила певцу малышку Ловеллу Даун.

Лидер британской рок-группы Muse Мэтью Беллами стал отцом. Его жена-модель Элль Эванс родила вокалисту дочь. Супруги не только рассекретили имя крохи, но и показали первые фото младенца, которые покорили сердца фолловеров.

Откровенное признание о пополнении в семье звездная пара сделала на страницах социальных сетей. Так, 42-летний вокалист Мэтью Беллами опубликовал семейное фото в инстаграме с новорожденной малышкой на руках. Девочка по имени Ловелла Даун Беллами родилась еще 7 июня, однако рассказать о ее появлении на свет родители решились только сейчас.

30-летняя американская модель и актриса Элль Эванс рассекретила, что дочка родилась с весом 4 килограмма и ростом 58 сантиметров.

Как выглядит новорожденная дочка Мэтью Беллами?

На фото, которое опубликовал звездный папа, родители позируют перед зеркалом в собственном доме, а маленькую Ловеллу Даун Беллами на руках держал Мэтью Беллами. Супруги радостно улыбались на камеру, а солист Muse пошутил, что дочь сразу появилась на свет с такой прической, как у папы. Он также публично поздравил свою жену-модель с первыми родами, акцентировав на ее "удивительной работе".

Что известно о браке Мэтью Беллами и Элль Эванс?

Пара поженилась в августе 2019 года после 4 лет отношений. Лидер британской рок-группы Muse Мэтью Беллами сделал предложение возлюбленной в декабре 2017 года во время романтического отпуска. Для модели Элль Эванс дочка стала первенцем, а певец уже воспитывает 8-летнего сына от брака с актрисой Кейт Хадсон. Бингем, по словам инсайдеров, имеет дружеские отношения с мачехой, о чем свидетельствуют и их совместные фото.