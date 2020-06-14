Накопила: Елизавете II принадлежат несколько рекордов Гиннеса

Елизаветы II "накопила" шесть рекордов Гиннеса за время своего правления.

В апреле Ее Величеству исполнилось 94 года, а 13 июня в Великобритании традиционным парадом Trooping the Colour отмечают ее "официальный" день рождения.

В 2012 году Елизавету II назвали самой состоятельной королевой. На тот момент ее состояние оценивалось в 310 миллионов фунтов стерлингов: эта сумма пополняется за счет доходов от недвижимости, украшений и предметов искусства.

Еще один рекорд — это количество стран, правительницей которых королева является, пусть эта должность и не несет в себе реальной власти. Ее Величеству подчиняются 116 государств Содружества с населением в 139 миллионов человек.

Елизавета II изображена на монетах 35 стран — а это еще один рекорд. Ни один человек не удостоился подобной чести в таких масштабах.

Оставшимися рекордами королева Великобритании обязана своему длительному пребыванию на троне. Ее Высочество правит дольше всех монархов в истории, а также дольше всех действующих монархов. В 2015 году она побила рекорд королевы Виктории, которая правила на протяжении 63 лет.

В 2013 году Елизавета II стала старейшим монархом современности после смерти короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиз Аль Сауда: на момент ухода из жизни ему было 90 лет.