Экстраверт или интроверт: тест на тип личности

Тесты на определение типа личности и характера всегда были особо популярными, благодаря своей эффективности и информативности.

Интереснейший тест, который покажет вам, как устроен ваш мозг и к какому типу личности вы относитесь: экстраверт или интроверт?

Вам нужно просто посмотреть на мужчину на картинке и ответить на вопрос: куда он смотрит?

Результат теста:

Мужчина смотрит в сторону

Если вы решили, что мужчина смотрит в строну, то это означает, что вы первыми заметили нос и рот. А это в свою очередь значит, что вы избегали визуального контакта. Вы очень застенчивы и, наверняка, интроверт. Вам на нравится находиться в центре внимания и довольно трудно налаживать контакты с незнакомыми людьми. К тому же вы, как правило, не очень доверяете людям и остаетесь бдительным и закрытым человеком. В предпочитаете проводить время в небольшой компании хорошо знакомых людей, не любите шумные вечеринки и сборища. Светские беседы ни о чем — это абсолютно не для вас. Ну а чтобы открыться другому человеку, вам нужно хорошо его узнать. Ваша дружба просто бесценна. Вы готовы прийти на помощь в любой беде, верный и надежный друг и товарищ. Вас могут посещать прекрасные идеи, но вам не хватает решимости воплотить их в жизнь. Чужое мнение и критика могут подкосить вашу самооценку. Будьте более уверены в себе и учитесь доверять людям. Не бойтесь выражать свое мнение и рисковать.

Мужчина смотрит на вас

Если вы сразу взглянули мужчине в глаза и поймали его взгляд, то это говорит о том, что вы человек искренний и откровенный. Вы никогда не боитесь говорить правду в глаза, не ходите вокруг да около, а смело выражаете свое мнение по любому поводу и умеете его защитить. А это означает, что вы экстраверт. Вам нравится встречаться и общаться с людьми, вам легко даются новые знакомства. Ваши друзья считают вас непредвзятым и очень общительным человеком. В любом коллективе вы способны стать лидером и душой компании. Однако, иногда вы бываете склонны к чрезмерному контролю. Вам нравится, чтобы все было по-вашему. Так же вы обладаете хорошей интуицией и умеете хорошо разбираться в людях, поэтому манипулировать вами практически невозможно. Вы можете быть склонны к авантюрам и риску, чтобы получить желаемое при наименьших затратах. Стоит помнить, что бесплатный сыр — в мышеловке. Будьте менее легковерны и более скурпулезны в делах и бизнесе.