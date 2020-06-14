Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"
"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"
Потери на Донбассе: в 30-й ОМБР назвали имя погибшего военнослужащего
Потери на Донбассе: в 30-й ОМБР назвали имя погибшего военнослужащего
Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Google начала бороться с расовыми и гендерными стереотипами: подробности
Google начала бороться с расовыми и гендерными стереотипами: подробности

Экстраверт или интроверт: тест на тип личности

Экстраверт или интроверт: тест на тип личности
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com
Тесты на определение типа личности и характера всегда были особо популярными, благодаря своей эффективности и информативности.

Интереснейший тест, который покажет вам, как устроен ваш мозг и к какому типу личности вы относитесь: экстраверт или интроверт?

Вам нужно просто посмотреть на мужчину на картинке и ответить на вопрос: куда он смотрит?

Результат теста:

Мужчина смотрит в сторону

Если вы решили, что мужчина смотрит в строну, то это означает, что вы первыми заметили нос и рот. А это в свою очередь значит, что вы избегали визуального контакта. Вы очень застенчивы и, наверняка, интроверт. Вам на нравится находиться в центре внимания и довольно трудно налаживать контакты с незнакомыми людьми. К тому же вы, как правило, не очень доверяете людям и остаетесь бдительным и закрытым человеком. В предпочитаете проводить время в небольшой компании хорошо знакомых людей, не любите шумные вечеринки и сборища. Светские беседы ни о чем — это абсолютно не для вас. Ну а чтобы открыться другому человеку, вам нужно хорошо его узнать. Ваша дружба просто бесценна. Вы готовы прийти на помощь в любой беде, верный и надежный друг и товарищ. Вас могут посещать прекрасные идеи, но вам не хватает решимости воплотить их в жизнь. Чужое мнение и критика могут подкосить вашу самооценку. Будьте более уверены в себе и учитесь доверять людям. Не бойтесь выражать свое мнение и рисковать.

То, как Вы выдавливаете зубную пасту, может многое рассказать о Вашем характере

Мужчина смотрит на вас

Если вы сразу взглянули мужчине в глаза и поймали его взгляд, то это говорит о том, что вы человек искренний и откровенный. Вы никогда не боитесь говорить правду в глаза, не ходите вокруг да около, а смело выражаете свое мнение по любому поводу и умеете его защитить. А это означает, что вы экстраверт. Вам нравится встречаться и общаться с людьми, вам легко даются новые знакомства. Ваши друзья считают вас непредвзятым и очень общительным человеком. В любом коллективе вы способны стать лидером и душой компании. Однако, иногда вы бываете склонны к чрезмерному контролю. Вам нравится, чтобы все было по-вашему. Так же вы обладаете хорошей интуицией и умеете хорошо разбираться в людях, поэтому манипулировать вами практически невозможно. Вы можете быть склонны к авантюрам и риску, чтобы получить желаемое при наименьших затратах. Стоит помнить, что бесплатный сыр — в мышеловке. Будьте менее легковерны и более скурпулезны в делах и бизнесе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
02 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
03 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
04 Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО
05 МИД ФРГ о санкциях против "Северного потока - 2": Серьезное посягательство на суверенитет ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: более 30 тысяч беларусов переболели COVID-19
Коронавирус: более 30 тысяч беларусов переболели COVID-19
Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами
На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь