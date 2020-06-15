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Лилия Ребрик покорила фанов легким летним образом

Лилия Ребрик покорила фанов легким летним образом
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com
Звезда продемонстрировала стильный цветочный наряд, который в этом сезоне снова на пике популярности.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась со своими поклонниками солнечным и по-летнему теплым и ярким настроением.

"Я кайфую! Небо ем глазами, воздух - ложками, цвета - сердцем!", - написала знаменитость в Instagram. На Лилии – воздушное желтое платье макси с цветочным принтом и открытыми плечами. Легкая ткань делают силуэт телеведущей женственным и чувственным, а разрезы - сексуальным.

Фолловеры телезвезды пришли в восторг от внешнего вида и очаровательного наряда мамы двоих детей и засыпали ее комплиментами. 

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"Лилия, вы невероятная", "Лучезарность во всех гранях жизни", "Красивое платье", "Вы красавица, всегда с улыбкой на лице", "Как одуванчик, очень красивая", "Как женственно и непринужденно", - восхищаются фаны.

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Все по теме:

Стиль, Лилия Ребрик, Летний образ.

Автор:

Телеграф
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