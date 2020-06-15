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Мэттью Беллами и его жена Элль Эванс впервые стали родителями

Мэттью Беллами и его жена Элль Эванс впервые стали родителями
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com
О беременности Эванс стало известно в феврале, она призналась, что с сентября 2019 держала это в секрете.

41-летний лидер группы Muse и его 30-летняя жена Элль Эванс сообщили поклонникам новость о рождении их первого ребенка. Девочку назвали Ловелла. Она родилась неделю назад, но родители рассказали о прекрасном событии только вчера.

Ловелла Доун Беллами родилась в Лос-Анджелесе 7 июня 2020 года с точно такой же карантинной прической, как у ее папы. Мама Элль молодец! — написал у себя в Instagram Мэттью и опубликовал семейные фотографии с ребенком.

Подписчики Беллами поздравляют пару с пополнением в семье и отмечают, что после рождения ребенка Элль выглядит замечательно. 

 
 
 
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Lovella Dawn Bellamy born Sunday the 7th of June weighing 9 pounds & measuring 23 inches

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Как принц Уильям оконфузился во время знакомства с Кейт Миддлтон

О беременности Эванс стало известно в феврале, она призналась, что с сентября 2019 держала это в секрете. Элль и Мэттью начали встречаться в 2015 году, после того как музыкант расстался с Кейт Хадсон. В 2017 году Беллами сделал Эванс предложение, в августе прошлого года пара поженилась. Элль называет Мэттью «мужчиной своей мечты» и говорит, что не может представить жизнь без него.

Модель стала мамой впервые, а у Мэттью уже есть ребенок от отношений с Кейт Хадсон — восьмилетний Бингем. Беллами много времени проводит с сыном — мальчик поладил с новой женой отца и регулярно ездит с ними в путешествия.

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Все по теме:

Дети, Знаменитости, Мэттью Беллами, Элль Эванс.

Автор:

Телеграф
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