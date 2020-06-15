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Как принц Уильям оконфузился во время знакомства с Кейт Миддлтон

Как принц Уильям оконфузился во время знакомства с Кейт Миддлтон
Обновлено 09:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
История их любви началась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете.

Герцоги Кембриджские – идеальная королевская пара, однако их знакомство началось с конфуза. Принц Уильям так хотел познакомиться с Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюсском университете, что не удержался на ногах и упал прямо перед будущей женой.

Курьезные подробности знакомства супруги раскрыли в документальном фильме William & Kate: Too Good to Be True – "Уильям и Кейт: слишком идеально, чтобы быть правдой", который вышел на телеканале Channel 5. На то время принц Уильям не был лишен внимания девушек, которые хотели закрутить роман с королевским отпрыском, однако его сердце покорила именно Кейт Миддлтон.

Герцог Кембриджский долго хотел познакомиться с привлекательной студенткой, однако все никак не выпадало случая. И когда обстоятельства наконец были благоприятными для первого диалога, принц Уильям споткнулся и упал прямо к ногам девушки. 

 
 
 
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Nine years ago today – thank you for all your lovely messages on The Duke and Duchess of Cambridge’s wedding anniversary!

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

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Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я полный неудачник, – было первыми словами внука Ее Величества.

Однако на конфуз Кейт Миддлтон отреагировала смехом. Именно с этого случая завязалась дружба между супругами, которая переросла в серьезные отношения. Следует отметить, что Уильям годами не звал любимую под венец и решился признаться ей только тогда, когда девушке было 28 лет. Такую нерешительность принца Уильяма объясняют неудачным браком его родителей, который спешно заключил принц Чарльз из-за давления королевской семьи.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья.

Автор:

Телеграф
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