Как принц Уильям оконфузился во время знакомства с Кейт Миддлтон

История их любви началась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете.

Герцоги Кембриджские – идеальная королевская пара, однако их знакомство началось с конфуза. Принц Уильям так хотел познакомиться с Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюсском университете, что не удержался на ногах и упал прямо перед будущей женой.

Курьезные подробности знакомства супруги раскрыли в документальном фильме William & Kate: Too Good to Be True – "Уильям и Кейт: слишком идеально, чтобы быть правдой", который вышел на телеканале Channel 5. На то время принц Уильям не был лишен внимания девушек, которые хотели закрутить роман с королевским отпрыском, однако его сердце покорила именно Кейт Миддлтон.

Герцог Кембриджский долго хотел познакомиться с привлекательной студенткой, однако все никак не выпадало случая. И когда обстоятельства наконец были благоприятными для первого диалога, принц Уильям споткнулся и упал прямо к ногам девушки.

Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я полный неудачник, – было первыми словами внука Ее Величества.

Однако на конфуз Кейт Миддлтон отреагировала смехом. Именно с этого случая завязалась дружба между супругами, которая переросла в серьезные отношения. Следует отметить, что Уильям годами не звал любимую под венец и решился признаться ей только тогда, когда девушке было 28 лет. Такую нерешительность принца Уильяма объясняют неудачным браком его родителей, который спешно заключил принц Чарльз из-за давления королевской семьи.