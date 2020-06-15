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Сергей Бабкин рассказал, как он с женой распределяют домашние обязанности

Сергей Бабкин рассказал, как он с женой распределяют домашние обязанности
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com
О том, как супруги "делят" домашние обязанности, 41-летний певец рассказал в Instagram.

Сергей и Снежана Бабкины вместе уже больше 12 лет, и за это время смогли выработать общий взгляд на быт, который помогает им сохранить гармонию в семье. 

"Вы часто спрашиваете и сегодня я хочу рассказать вам о "домашних обязанностях". Каких-то их делений в нашей семье нет. "Ты делаешь это, а ты это", – на мой взгляд так неверно. Вопрос в том, единое вы целое или нет. Если вы разные части, тогда окей "это делаю я, это – ты". А если вы единое целое, то у вас будет по-другому, - считает Сергей. - Тут все построено на ощущении, на внимательности, на том чтобы помочь, сделать приятно. Если ты ничем не занят, то ты как радар – крутишься и ловишь сигналы. Направился туда, увидел, что что-то нужно".

Бабкин признался, что не позволяет Снежане выносить мусор и брать тяжелые вещи, а в остальном они все делают сообща. 

 
 
 
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Вы часто спрашиваете и сегодня я хочу рассказать вам о «домашних обязанностях». Каких-то их делений в нашей семье нет. «Ты делаешь это, а ты это» – на мой взгляд так неверно. Вопрос в том, единое вы целое или нет. Если вы разные части, тогда окей «это делаю я, это – ты». А если вы единое целое, то у вас будет по-другому. Тут все построено на ощущении, на внимательности, на том что бы помочь, сделать приятно. Если ты ничем не занят, то ты как радар – крутишься и ловишь сигналы. Направился туда, увидел, что что-то нужно. Конечно, я не позволяю супруге выносить мусор, брать тяжелые вещи, допустим лестницу и т.д. А в остальном, мы все делаем сообща, все вместе. И на мой взгляд, что все-таки мы, мужчины, должны быть более внимательными. Это же не сложно следить, помимо своих каких-то дел, которые ты себе наметил, спрашивать себя – чем я могу быть полезен? Тут должна быть инициатива, желание, внимание и уважение. Это должно быть в радость. А как мне кажется, что истории про разделение обязанностей, это не звоночек, а огромный колокол, что, ребята, у вас уже проблемы. Это ни гармония, ни идиллия. ⠀ #HeForSheAtHome #HeForSheВдома @heforshe_ukraine

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

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"И на мой взгляд, что все-таки мы, мужчины, должны быть более внимательными. Это же не сложно следить, помимо своих каких-то дел, которые ты себе наметил, спрашивать себя – чем я могу быть полезен? Тут должна быть инициатива, желание, внимание и уважение. Это должно быть в радость. А как мне кажется, что истории про разделение обязанностей, это не звоночек, а огромный колокол, что, ребята, у вас уже проблемы. Это ни гармония, ни идиллия", - высказался музыкант.

Поклонники Бабкина позитивно восприняли его позицию. "Золотые слова! Я тоже так понимаю семейные отношения", - пишут в комментариях. - "Согласна! Любовь не терпит любого разделения!"

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Домашние обязанности, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.

Автор:

Телеграф
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