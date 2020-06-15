Сергей Бабкин рассказал, как он с женой распределяют домашние обязанности

О том, как супруги "делят" домашние обязанности, 41-летний певец рассказал в Instagram.

Сергей и Снежана Бабкины вместе уже больше 12 лет, и за это время смогли выработать общий взгляд на быт, который помогает им сохранить гармонию в семье.

"Вы часто спрашиваете и сегодня я хочу рассказать вам о "домашних обязанностях". Каких-то их делений в нашей семье нет. "Ты делаешь это, а ты это", – на мой взгляд так неверно. Вопрос в том, единое вы целое или нет. Если вы разные части, тогда окей "это делаю я, это – ты". А если вы единое целое, то у вас будет по-другому, - считает Сергей. - Тут все построено на ощущении, на внимательности, на том чтобы помочь, сделать приятно. Если ты ничем не занят, то ты как радар – крутишься и ловишь сигналы. Направился туда, увидел, что что-то нужно".

Бабкин признался, что не позволяет Снежане выносить мусор и брать тяжелые вещи, а в остальном они все делают сообща.

"И на мой взгляд, что все-таки мы, мужчины, должны быть более внимательными. Это же не сложно следить, помимо своих каких-то дел, которые ты себе наметил, спрашивать себя – чем я могу быть полезен? Тут должна быть инициатива, желание, внимание и уважение. Это должно быть в радость. А как мне кажется, что истории про разделение обязанностей, это не звоночек, а огромный колокол, что, ребята, у вас уже проблемы. Это ни гармония, ни идиллия", - высказался музыкант.

Поклонники Бабкина позитивно восприняли его позицию. "Золотые слова! Я тоже так понимаю семейные отношения", - пишут в комментариях. - "Согласна! Любовь не терпит любого разделения!"