Солистка The Hardkiss показала подросшего сына

Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss воспитывает сына Даниила, которого не скрывает от поклонников.
Известная певица Юлия Санина провела карантин в частном доме за городом с мужем Валерием Бебко, который известен под творческим псевдонимом Вал, и 4-летним сыном Даниилом. Звезда наконец-то смогла посвятить всю себя семье и вдоволь насладиться временем с ребенком. Новые фото семейных развлечений она опубликовала в инстаграм-профиле.
На фотографиях Санина позирует с сыном на детской площадке, которую знаменитые родители построили специально для своего первенца. Даниил не скрывал своего восторга от катания на качелях и искренне смеялся на камеру. Артистка раскачивала малыша и, судя по эмоциям, была чрезвычайно рада такому семейному отдыху.
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Юлия Санина предстала в стильном образе. На ней белая футболка оверсайз и широкие штаны цвета хаки, которые певица дополнила широким черным ремнем. Поскольку look звезды домашний, то белые пушистые тапочки, обутые на высокие носки, не вызвали никакого удивления у поклонников.
На кого похож сын Юлии Саниной
"Пупс – копия отца";
"Маленький Вал";
"Как подрос. Очень похож на Вала";
"Папина копия, но мамины глаза".
Несмотря на то, что последняя публикация фронтвумен The Hardkiss с сыном была сделана всего несколько недель назад, с того времени Даниил заметно вырос. Внимательные фолловеры также акцентировали внимание на этом и единодушно заявили, что мальчик – копия звездного папы Вала, который выступает не только гитаристом группы, но и креативным продюсером и клипмейкером.