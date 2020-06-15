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Солистка The Hardkiss показала подросшего сына
Солистка The Hardkiss показала подросшего сына

Солистка The Hardkiss показала подросшего сына

Солистка The Hardkiss показала подросшего сына
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua
Юлия Санина показала новое фото с мальчиком, которое не оставило фолловеров равнодушными. В сети сразу же определились, что малыш похож на звездного папу.

Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss воспитывает сына Даниила, которого не скрывает от поклонников.

Известная певица Юлия Санина провела карантин в частном доме за городом с мужем Валерием Бебко, который известен под творческим псевдонимом Вал, и 4-летним сыном Даниилом. Звезда наконец-то смогла посвятить всю себя семье и вдоволь насладиться временем с ребенком. Новые фото семейных развлечений она опубликовала в инстаграм-профиле.

На фотографиях Санина позирует с сыном на детской площадке, которую знаменитые родители построили специально для своего первенца. Даниил не скрывал своего восторга от катания на качелях и искренне смеялся на камеру. Артистка раскачивала малыша и, судя по эмоциям, была чрезвычайно рада такому семейному отдыху. 

 
 
 
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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Юлия Санина предстала в стильном образе. На ней белая футболка оверсайз и широкие штаны цвета хаки, которые певица дополнила широким черным ремнем. Поскольку look звезды домашний, то белые пушистые тапочки, обутые на высокие носки, не вызвали никакого удивления у поклонников.

На кого похож сын Юлии Саниной

"Пупс – копия отца";

"Маленький Вал";

Сергей Бабкин рассказал, как он с женой распределяют домашние обязанности

"Как подрос. Очень похож на Вала";

"Папина копия, но мамины глаза".

Несмотря на то, что последняя публикация фронтвумен The Hardkiss с сыном была сделана всего несколько недель назад, с того времени Даниил заметно вырос. Внимательные фолловеры также акцентировали внимание на этом и единодушно заявили, что мальчик – копия звездного папы Вала, который выступает не только гитаристом группы, но и креативным продюсером и клипмейкером.

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Все по теме:

Дети, The Hardkiss, Певица, Юлия Санина.

Автор:

Телеграф
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