София Вергара и Джо Манганьелло отметили шестую годовщину отношений

В честь праздника София Вергара поделилась в Instagram снимком с любимым супругом.

София Вергара и Джо Манганьелло состоят в отношениях уже шесть лет. Вчера пара отмечала годовщину, в честь которой София посвятила возлюбленному публикацию.

Она выложила милое фото, на котором целует Джо, и написала: "Прошло шесть лет, с тех пор как ты нашел меня! Счастливой годовщины, Джо. Ты мой!"

"Вы созданы друг для друга", "Будьте счастливы!", "Джо самый счастливый мужчина на свете", "Какая красивая пара, вы оба просто восхитительны", - отреагировали на пост Софии подписчики.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jun 14, 2020 at 10:23am PDT

Об отношениях Софи и Джо общественность узнала летом 2014 года. Они обручились через полгода отношений, в Рождество. Осенью 2015 года пара сыграла свадьбу. У Вергары есть взрослый сын Маноло от прошлого брака с Джо Гонсалесом.

Недавно Манганьелло рассказал в интервью, как познакомился с Вергарой. Звезды встретились на вечеринке и сразу понравились друг другу, но Джо был уверен, что София помолвлена с Ником Лобом, поэтому воздержался от ухаживаний. А спустя несколько недель после встречи с Софи Джо узнал от своего друга, что на самом деле Вергара давно разорвала помолвку с женихом. Тогда Джо начал действовать.

София Вергара и Николас М. Лоб

Манганьелло позвонил Софи и пообещал, что приедет в Новый Орлеан, где в тот момент Вергара работала на съемках. Там он сводил ее на свидание.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jun 14, 2020 at 8:43pm PDT

"Я сказал, что не упущу такой момент и приеду к ней. А она сказала: "Да ты сумасшедший!" - вспомнил Джо.